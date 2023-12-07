Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта (ASC) сообщила о криптовалютных мошенниках, действующих от ее имени

Комиссия по ценным бумагам провинции Альберта (ASC) вынуждена предупредить об активности мошенников, ведущих незаконные действия под видом комиссии. Согласно поступившей информации, неизвестные лже-сотрудники обращаются к тем, кто уже пострадал, утратив свои цифровые активы.

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ASC зафиксировала резкий прирост жалоб от граждан, получивших телефонные звонки от самопровозглашенных представителей комиссии. Орган утверждает, что злоумышленники направляют свои уловки на тех, кто потерял средства в результате инвестиций в криптовалюты.

Официальное заявление ASC подчеркивает, что каждый потерпевший от мошенничества предварительно понес убытки при оффшорных инвестициях в криптоактивы. Лица, выдающие себя за сотрудников комиссии, обещают восстановить утраченные средства, стремясь обмануть инвесторов.

В рамках ясных указаний ASC подчеркивает, что она никогда не запрашивает финансовых трансферов или личных банковских данных. Также комиссия не поддерживает организации, предлагающие возврат утраченных средств. В своем заявлении ASC рекомендует гражданам Альберты, получившим сомнительные звонки, непосредственно связываться с комиссией.

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В октябре прошлого года полиция Калгари предупредила местных жителей об удивительном увеличении случаев криптовалютного мошенничества. В 2023 году убытки граждан в результате криптовалютных схем составили более $22,5 млн, что существенно превысило прошлогодние $14 млн.