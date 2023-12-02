Jupiter, агрегатор DEX на Solana (SOL) блокчейн, открыла первичные заявки на раздачу своих токенов JUP, о чем проект объявил X в пятницу

Агрегатор децентрализованных бирж Jupiter, функционирующий на блокчейне Solana (SOL), объявил о запуске первого этапа раздачи своих токенов JUP в пятницу.

реклама

Пользователи, ожидая получение токенов, выразили недовольство через X и Discord, утверждая, что распределение не учитывает продолжительность использования протокола и активность кошельков.

Airdrop направлен на распределение 40% от общего объема - четыре миллиарда JUP из десяти миллиардов. На первом этапе будет выпущено миллиард токенов Jupiter для пользователей, внесших не менее 1000 долларов США в своп-объем до 2 ноября.

Основатель проекта, известный как "Мяу", объявил, что 2% токенов будут равномерно распределены между кошельками, а 7% - через "многоуровневую систему оценки" с учетом объема транзакций. Еще 1% предоставится участникам Discord и X, а также разработчикам.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Мяу считает, что корректировка приведет к увеличению вознаграждения опытных пользователей и стимулирует участие всех. По его словам, к октябрю общий объем торгов Jupiter достиг 35 миллиардов долларов, при этом 80% приходится на 0,2% кошельков.