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Агрегатор децентрализованных бирж Jupiter, функционирующий на блокчейне Solana (SOL), объявил о запуске первого этапа раздачи своих токенов JUP в пятницу.
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Пользователи, ожидая получение токенов, выразили недовольство через X и Discord, утверждая, что распределение не учитывает продолжительность использования протокола и активность кошельков.
Airdrop направлен на распределение 40% от общего объема - четыре миллиарда JUP из десяти миллиардов. На первом этапе будет выпущено миллиард токенов Jupiter для пользователей, внесших не менее 1000 долларов США в своп-объем до 2 ноября.
Основатель проекта, известный как "Мяу", объявил, что 2% токенов будут равномерно распределены между кошельками, а 7% - через "многоуровневую систему оценки" с учетом объема транзакций. Еще 1% предоставится участникам Discord и X, а также разработчикам.
Мяу считает, что корректировка приведет к увеличению вознаграждения опытных пользователей и стимулирует участие всех. По его словам, к октябрю общий объем торгов Jupiter достиг 35 миллиардов долларов, при этом 80% приходится на 0,2% кошельков.