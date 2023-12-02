По мере развития финансового ландшафта британские законодатели выступают за осторожный подход к введению розничного цифрового фунта, подчеркивая необходимость баланса между технологическими инновациями и потенциальными рисками

В контексте развития финансовой области британские законодатели призывают к осмотрительному подходу в отношении внедрения розничного цифрового фунта. Они выделяют важность нахождения баланса между технологическими изменениями и потенциальными рисками. Планируемый запуск цифровой валюты в последней половине текущего десятилетия вызывает обсуждения относительно его влияния на финансовую стабильность, конфиденциальность и будущее использование наличных средств.

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Комитет по казначейству выразил беспокойство по поводу возможного введения розничного цифрового фунта, подчеркивая необходимость основательного рассмотрения. Признавая потенциальные инновации, комитет призывает Банк Англии и Казначейство к критической оценке, учитывая затраты и риски.

В предложенном отчете комитет предлагает установить ограничения на стоимость розничных цифровых фунтов для снижения риска изъятия банковских средств в условиях рыночных колебаний. Это направлено на предотвращение крупных перемещений депозитов в цифровые кошельки, что может увеличить риск банкротства банков и повысить стоимость кредитов.

Проблемы конфиденциальности также рассматриваются в отчете. Рекомендуется, чтобы любое законодательство, касающееся введения цифрового фунта, строго ограничивало использование данных правительством и Банком Англии. Комитет подчеркивает важность защиты конфиденциальности пользователей и предотвращение необоснованного наблюдения.

Председатель комитета, Харриетт Болдуин, подчеркивает важность наличия убедительных доказательств перед рассмотрением внедрения розничного цифрового фунта. Она отмечает, что решение о его интеграции в финансовую систему должно быть обоснованным, основываясь на тщательной оценке выгод и рисков.

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Болдуин также подчеркивает важность современного использования денег при сохранении экономической стабильности и индивидуальной безопасности. Поддерживая текущую работу Банка Англии, британские законодатели призывают к прозрачности в отношении затрат, связанных с проектом внедрения розничного цифрового фунта.