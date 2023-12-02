Эти четыре криптотрейдера использовали различные методы анализа, но в конечном итоге дали верные прогнозы по биткоину (BTC) на ноябрь, получив значительную прибыль

Четверо криптотрейдеров, опираясь на различные методы анализа, точно предсказали движение биткоина (BTC) в ноябре, принеся себе значительную прибыль.

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Рост биткоина был остановлен горизонтальным диапазоном, широко используемым криптовалютными аналитиками и трейдерами для выявления точек разворота. Ключевым уровнем сопротивления стал $37 500, выступавший как поддержка и сопротивление с конца 2020 года. Этот уровень, согласно трейдеру Crypto Chase, стал месячным сопротивлением, и его приближение вызывает осторожность.

Криптовалютный аналитик IncomeSharks также ожидал отскока цены от этой области сопротивления. Несмотря на небольшое снижение биткоина, ему не удалось закрепиться выше отметки $37 500 на недельном графике.

Краткосрочный анализ, представленный трейдером InmortalCrypto 14 ноября, верно предсказал отклонение цены, после чего она начала расти вдоль восходящей линии поддержки. Однако область сопротивления $38 000 осталась непреодоленной, удерживая цену внутри восходящего треугольника.

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Криптовалютный трейдер RektCapital провел анализ динамики BTC до халвинга 2020 года, предсказывая движения валюты в 2023 и 2024 годах. Он подчеркнул, что более глубокие откаты до халвинга могут привести к высокой прибыли после этого события. По его мнению, повторение истории может привести к консолидации и возможному снижению биткоина перед халвингом 2024 года, с последующим параболическим ростом во второй половине года. Важно отметить, что движение в 2023 году было более бычьим, чем в 2019 году.