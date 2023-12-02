Ник, основатель Web3Alert, поделился мнением, почему цена XRP практически не движется по сравнению с другими менее известными цифровыми активами

Основатель Web3Alert, известный как Ник, высказал свое видение стабильности цены XRP в сравнении с менее популярными цифровыми активами, подчеркнув при этом значимость ликвидности в мире криптовалют.

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Вмешиваясь в дискуссии в криптосообществе, Ник выделил ключевой момент, часто игнорируемый — ликвидность криптовалют. Он подчеркнул, что жалобы на недостаток движения цены XRP связаны с ее высокой ликвидностью.

Разъясняя сложности управления криптовалютой стоимостью более 30 миллиардов долларов, Ник сопоставил ее ликвидность с менее крупными монетами. Он подчеркнул ошибочность сравнений "голубых фишек" вроде XRP с менее ликвидными "шиткоинами".

Ник советует избегать применения единой меры оценки для проектов типа XRP и более волатильных альтернатив. Он призывает увидеть существенные различия между "голубыми фишками" и "шиткоинами".

Важно подчеркнуть, что данное объяснение вызывает споры. Анализ исторических данных демонстрирует, что XRP существенно уступает признанным криптовалютам, таким как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Cardano (ADA).

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Следует отметить, что за период с ноября 2018 года XRP вырос всего на 86%, в то время как BTC, ETH и ADA показали тысячи процентов роста. Например, биткоин, стоивший $3156 в ноябре 2018 года, вырос на 1200% за пять лет и 2300% по сравнению со своим историческим максимумом. Эфириум также продемонстрировал впечатляющий рост.