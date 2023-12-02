Сроки появления первого в США ETF на базе спотовой цены первой криптовалюты — это лишь вопрос времени

Главный юрисконсульт Grayscale, Крейг Салм, и финансовый директор Эдвард Макги утверждают, что появление спотового биткоин-ETF в США — лишь вопрос времени. Их основной фокус нацелен на включение GBTC в листинг NYSE Arca в качестве спотового биткоин-ETF, хотя точные сроки пока неопределенны.

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Финдиректор Grayscale подчеркивает, что после одобрения SEC инвесторам не потребуется предпринимать дополнительные шаги. Их активы в GBTC автоматически превратятся в акции на NYSE Arca. Несмотря на неопределенность сроков, главный юрисконсульт Grayscale указывает, что судебное решение в пользу Grayscale и конвертация GBTC в биржевой фонд создают уникальную ситуацию.

В сентябре компания призвала SEC оперативно одобрить инструмент, и в октябре суд обязал регулятор пересмотреть соответствующую заявку. В ноябре прошло обсуждение деталей спотового биткоин-ETF. Мнение CEO Galaxy Digital, Майка Новограца, подчеркивает, что одобрение биткоин-ETF — вопрос времени. Комиссар SEC, Хестер Пирс, отмечает, что этот шаг следовало предпринять уже пять лет назад.

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Комиссия SEC начала сбор общественных мнений относительно инструмента, и юрист Скотт Джонсон видит в этом сигнал готовности регулятора к одобрению всех заявок до 10 января.