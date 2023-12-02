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bitcoin
Кит переместил 300 млн Dogecoin на Robinhood
Число крупных транзакций с Dogecoin (DOGE) заметно увеличилось на фоне роста цены популярного мемкоина

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На фоне заметного увеличения стоимости Dogecoin (DOGE) произошло резкое увеличение объема крупных транзакций с этим мемкоином. Криптотрекер Whale Alert зафиксировал, что неизвестный инвестор DDuXGruc1wwKF отправил на биржу Robinhood 300 миллионов DOGE. При текущей цене DOGE, этот перевод оценивается примерно в $25 миллионов, с удивительно низкой комиссией в $0,18.

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Это событие не осталось незамеченным в криптосообществе, вызывая обсуждение возможных последствий такого значительного объема продаж. Однако стоит отметить, что подобные движения были зафиксированы Whale Alert не впервые: в октябре было три аналогичные транзакции, а в прошлом месяце – две.

Параллельно продолжает расти общее число держателей Dogecoin, достигнув 5,02 миллиона адресов с ненулевым балансом DOGE. Этот рост связан с общим увлечением криптовалютами, а также вкладом держателей токенов стандарта DRC-20, подчеркнуто IntoTheBlock.

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Таким образом, на фоне активности рынка и повышенного интереса к Dogecoin, криптосообщество наблюдает как рост цен, так и увеличение числа его держателей, что дополняет картину динамичного развития этого мемкоина.

#news.ru
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