Согласно отчету владельца X-канала Wu Blockchain, Колина Ву, блокчейн Avalanche за месяц продемонстрировал внушительный рост объема транзакций – 167%,

В ноябре 2023 года наблюдается значительный подъем активности в сфере блокчейна первого уровня. По последним данным от DeFiLlama, оборот транзакций значительно увеличился, охватывая различные блокчейн-платформы. Особенно выделяются Avalanche и Osmosis, ставшие лидерами в росте транзакций.

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Согласно отчету владельца X-канала Wu Blockchain, Колина Ву, блокчейн Avalanche за месяц продемонстрировал внушительный рост объема транзакций – 167%, достигнув максимума с июля текущего года. Тем временем Osmosis также не осталась в стороне, отметив 113% роста, что привело к общему объему транзакций в $2.7 миллиарда.

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Стоит отметить, что Osmosis – это децентрализованная биржа, входящая в экосистему Cosmos, и ее влияние на общий оборот транзакций является значимым фактором в динамике рынка. Вместе с тем Solana, Sui и ThorChain также достигли новых максимумов в своем развитии, подчеркивая динамичное разнообразие и конкурентоспособность блокчейн-пространства.