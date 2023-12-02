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OKX, торговая платформа криптовалют, объявила об амбициозных планах по расширению своей деятельности в Индии. Фокусируясь на трех ключевых направлениях, биржа планирует внести существенный вклад в развитие сообщества Web3 в стране.
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Первым этапом станет запуск программы развития Web3, в рамках которой OKX выделит значительные средства в виде грантов для проектов в размере от $25 тыс. до $75 тыс. Эта инициатива направлена на поддержку инноваций и стимулирование развития технологического сектора в Индии.
Одним из стратегических шагов является углубление сотрудничества с разработчиками блокчейна Polygon. Эта интеграция позволит привлечь больше Web3-приложений в экосистему OKX. Партнерство с Polygon рассматривается как перспективный ход, обеспечивающий высокую масштабируемость и выгоду для пользователей.
Дополнительно, биржа объявила о своей готовности активно сотрудничать со студенческими группами программистов. Этот шаг направлен на поддержку молодых талантов в Индии и создание благоприятного окружения для разработки инновационных проектов в сфере криптовалют и блокчейна.
Общий бюджет инициативы превысит $1 млн, включая средства на гранты для разработчиков и мероприятия по продвижению. Хайдер Рафик, представитель индийского подразделения OKX и директор по маркетингу биржи, подчеркнул, что активность молодежи в Индии в области образования и технологий стала ключевым стимулом для изучения данного рынка.
В заключение, представители OKX выразили намерение стать инкубатором и финансировать стартапы в секторе Web3. Этот шаг направлен на стимулирование инноваций и укрепление позиций биржи в качестве активного участника развития криптовалютной индустрии в Индии и в мировом масштабе.