Согласно данным на 2 декабря 2023 года, стоимость криптовалюты Agoras: Currency of Tau (AGRS) увеличилась более чем в 20 раз за прошедшие 30 суток

Согласно последним данным на 2 декабря 2023 года, стоимость криптовалюты Agoras: Currency of Tau (AGRS) претерпела внушительное изменение, увеличившись более чем в 20 раз за последний месяц, что в сущности составляет 1978,5% рост. Этот значительный рост делает AGRS наиболее динамичной среди цифровых токенов, входящих в топ-500 по рыночной капитализации.

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За последние 24 часа цена виртуального актива выросла на 92,4%, достигнув отметки в $4,83. Общая капитализация криптовалюты теперь составляет $86,99 млн. Важно отметить, что несмотря на резкий рост курса, Agoras (AGRS) оставалась малоликвидной. Суточные объемы торгов увеличились на 130,3%, однако составили лишь $4,47 млн за последние 24 часа.

Tau Net, представляющая собой децентрализованную сеть блокчейнов с механизмом управления, основанным на обсуждениях и логике, продемонстрировала свою способность создавать динамичную систему. Разработчики называют свой продукт "точным созданием программного обеспечения с гарантированной безопасностью искусственного интеллекта".

В своих комментариях разработчики подчеркивают, что, в отличие от обширного опыта, необходимого для разработки программного обеспечения, Tau является доступным инструментом для всех. Они выделяют, что код не всегда безупречен, подчеркивая, что Tau - это своего рода ChatGPT для программного обеспечения.

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Платформа Tau обеспечивает выявление согласий и разногласий между пользователями и последующее алгоритмическое нахождение решений в соответствии с установленными сетевыми инструкциями. Криптовалюта Agoras использует технологию Tau для управления внутренней экономикой сети, целью является создание рынков для знаний, вычислительных ресурсов и деривативов.