Согласно данным на 2 декабря 2023 года, сразу несколько криптовалют продемонстрировали существенный рост котировок за прошедшие 24 часа

На 2 декабря 2023 года наблюдается значительный рост нескольких криптовалют. BIG TIME (BIGTIME) лидирует, увеличив свою стоимость на 33% за последние 24 часа, достигнув отметки в $0,33. Рыночная капитализация составляет $81,72 млн, а объемы сделок за день – $219,06 млн.

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За последние 7 дней котировки BIGTIME возросли на 68%, а за месяц – на 107%. Предполагается, что внезапный рост связан с включением криптовалюты в листинг популярной южнокорейской биржи Bithumb.

Также внимание привлекает Vanar Chain (VANRY) – ее цена увеличилась на 33,5%, достигнув $0,067. Общая капитализация цифрового токена теперь составляет $83 млн. Объемы сделок за последние сутки выросли на 1784%, достигнув $103,18 млн.

Криптовалюта Terra Classic (LUNC) продемонстрировала рост цены на 21,44%, достигнув $0,00014. Этот подъем позволил ей занять 63-е место в рейтинге криптовалют. Общее предложение токенов на рынке – $813,94 млн, а дневные объемы торгов – $375,82 млн.

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IOTA (IOTA) также выделяется, увеличив свой курс на 19,25% за последние 24 часа. Теперь цифровую монету можно приобрести за $0,27, а ее капитализация составляет $821,37 млн. Суточные торговые объемы достигли $232,78 млн. Celestia (TIA) подорожала на 18,25% за минувшие 24 часа, достигнув курса в $8,27. За прошедший месяц котировки токена выросли на 230%.