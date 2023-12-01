Лицензированный криптовалютный банк SEBA из Швейцарии провел ребрендинг в AMINA Bank AG

Криптовалютный банк SEBA из Швейцарии объявил о проведении ребрендинга и смене названия на AMINA Bank AG, согласно официальному пресс-релизу. Это изменение означает важный этап в развитии компании.

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Бренд AMINA призван отразить постоянные трансформации и интеграцию традиционного, цифрового и криптовалютного банкинга. Представители банка подчеркивают, что такое видение изменений становится ключевым элементом трансформации финансового будущего их клиентов.

Компания утверждает, что ребрендинг не повлияет на ее текущие операции, при этом филиал в Абу-Даби и дочерние компании в Гонконге и Сингапуре выразили намерение изменить свои наименования в соответствии с штаб-квартирой в Цуге.

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SEBA предварительно получил одобрение от SFC для расширения деятельности в Гонконге, связанной с цифровыми активами. В начале 2022 года банк успешно завершил раунд финансирования Серии C на сумму 110 млн CHF (~$120 млн) с участием Altive, Ordway Selections, Summer Capital и DeFi Technologies.