Связанная с правительством Северной Кореи хакерская организация Lazarus Group украла $3 млрд в криптовалюте





Хакерская группировка Lazarus Group, связанная с северокорейским правительством, оставила свой цифровой след в криптовалюте, похитив более $3 миллиардов за последние полутора десятка лет, как утверждают эксперты кибербезопасности из Recorded Future.

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Специалисты выявили, что лишь в течение 2022 года эта преступная группа сорвала куш в размере $1,7 миллиарда в цифровых активах, предположительно направляя украденные средства на финансирование внутренних проектов Северной Кореи. В своем отчете исследователи не раскрывают конкретные подробности относительно компаний и программ, ставших бенефициарами этой нелицеприятной инвестиционной активности.

Chainalysis подчеркнула, что из общей суммы похищенных средств Lazarus Group около $1,1 миллиарда было выкрадено с платформ децентрализованного финансирования (DeFi). В сентябре того же года Департамент внутренней безопасности США выделил акцент на использование хакерами из Северной Кореи DeFi-протоколов.

В ответ на эти киберугрозы Министерство финансов США приняло решение ввести новые санкции в отношении киберпреступных группировок из Северной Кореи и их соучастников. В результате этого Sindbad был добавлен в специальный санкционный список Управления по контролю за иностранными активами за участие в отмывании средств, украденных Lazarus Group.

Известно, что преступники смыли следы происхождения криптовалютных активов, используя миксер Sindbad, услуги которого позволяют перепутать следы различных транзакций, создавая мнимую сложность для выявления отдельных пользователей.

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Lazarus Group не ограничивается только кражей криптовалюты; в 2016 году они взломали систему Центрального банка Бангладеш и похитили $81 миллион. В 2018 году они атаковали японскую биржу Coincheck, аппроприируя себе $530 миллионов, а также напали на Центральный банк Малайзии, похитив $390 миллионов.