ATOM — нативный токен входящего в экосистему Cosmos блокчейна Cosmos Hub

Токен ATOM, ключевой элемент Cosmos блокчейна, упал на 78,88% от своего исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года, несмотря на общий подъем крипторынка. Это событие, вызывающее беспокойство у многих новичков, предоставляет опытным трейдерам возможность сформировать устойчивый средне- или долгосрочный портфель, покупая токены с существенной скидкой.

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Вопрос, который стоит перед инвесторами: сколько ATOM нужно приобрести сейчас, чтобы стать миллионером в период следующего буллрана?

Экосистема Cosmos представляет собой децентрализованную и масштабируемую среду, объединяющую независимые блокчейны, создавая, таким образом, "интернет блокчейнов". Основной блокчейн этой экосистемы — Cosmos Hub, действующий как связующее звено между независимыми сетями. Нативный токен Cosmos Hub — ATOM — поддерживает его работу и обеспечивает защиту. Стейкинг ATOM позволяет инвесторам получать вознаграждения за делегирование своих токенов валидатору по своему выбору.

На текущий момент ATOM занимает 29-е место среди криптовалют, имея рыночную капитализацию около $2,74 млрд.

Для расчета необходимого количества токенов для достижения статуса миллионера при возвращении ATOM к историческому максимуму ($44,45), используется формула: Количество ATOM = $1 млн / Ожидаемая будущая цена.

Таким образом, для достижения миллионного статуса на счете требуется около 22 489,89 ATOM. По текущей цене в $9,36 стоимость монет составит приблизительно $210 316.

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Важно осознавать, что крипторынок подвержен высокой волатильности и влиянию "черных лебедей". Предоставленные расчеты основаны на текущих данных и предположениях. При торговле следует соблюдать принципы управления рисками и капиталом, ориентируясь только на средства, которые можно позволить потерять.