Cardano завершил шесть недель в плюсе. Ждать ли седьмую

Cardano продолжает демонстрировать стабильный восходящий тренд, формируя уже шесть последовательных недельных бычьих свечей с начала октября. Несмотря на успешное преодоление краткосрочного горизонтального сопротивления, впереди стоит вызов в виде долгосрочного барьера.

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На недельном графике видно, что с 16 октября Cardano демонстрирует устойчивый рост (обозначенный зеленым значком), создавая шесть последовательных бычьих недельных свечей.

Максимум в $0,41, достигнутый две недели назад, стал высокой точкой, однако цена не преодолела долгосрочный диапазон, который сохраняется уже более года. Вместо этого наблюдается формирование вытянутого верхнего фитиля (обозначенного красным значком), с последующим незначительным снижением.

Индекс относительной силы RSI продолжает свой рост и находится выше уровня 50, что свидетельствует о бычьем тренде.

Мнения криптотрейдеров и аналитиков на платформе "X" расходятся относительно перспектив Cardano. RLinda полагает, что цена завершила коррекцию после прорыва долгосрочной линии сопротивления.

CryptoBusy, напротив, предполагает, что преодоление текущего долгосрочного уровня сопротивления может ускорить рост цены. Он отмечает, что данный уровень является ключевым сопротивлением более 2000 дней, и его преодоление может вызвать существенное движение вверх.

BigChonis подчеркивает важность зоны сопротивления, но выражает сомнения в преодолении Cardano.

Анализируя недельный график, индекс RSI и динамика цены на дневном таймфрейме указывают на продолжение восходящего тренда. Cardano уже восстановился выше горизонтальной области сопротивления в $0,35.

Дневной RSI формировал скрытую бычью дивергенцию (обозначенную зеленым цветом), что часто свидетельствует о продолжении тренда. При подтверждении дивергенции цена может вырасти на 17%, достигнув следующего уровня сопротивления в $0,45.

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Важно отметить, что бычий сценарий аннулируется при закрытии Cardano ниже горизонтальной области в $0,35. В таком случае цена может снизиться на 23%, достигнув следующего уровня поддержки в $0,30.