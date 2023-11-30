Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Sinbad, обвинив платформу в отмывании средств северокорейской хакерской группы Lazarus

Министерство финансов США взяло под контроль криптовалютный миксер Sinbad, обвинив его в отмывании средств хакерской группы Lazarus из Северной Кореи. Sinbad, обработав миллионы долларов, полученных в ходе хакерских атак, стал объектом санкций в результате взломов различных криптоплатформ. Отмечается, что данные атаки, в частности на Horizon Bridge, Ronin Bridge и Atomic Wallet, привели к утрате около $850 миллионов.

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В заявлении Минфина США подчеркнуто, что миксеры виртуальных валют, включая Sinbad, будут подвергнуты серьезным последствиям за содействие отмыванию активов преступных групп. Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты для пресечения подобной незаконной деятельности.

Sinbad, предоставляющий пользователям возможность перемешивать цифровые активы для обеспечения конфиденциальности транзакций, использовал современные алгоритмы шифрования и децентрализованную архитектуру для обеспечения защиты средств от отслеживания.

OFAC уже ранее включило в санкционный список криптовалютные миксеры, такие как Tornado Cash, утверждая, что через них было отмыто более $7 миллиардов, включая $455 миллионов, связанных с Lazarus Group. Разработчик Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован по обвинению в сокрытии финансовых потоков и содействии отмыванию через этот сервис.

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В текущем году правительство США предъявило обвинения и арестовало основателей Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, обвиняя их в отмывании более 1 миллиарда долларов, нарушении санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.