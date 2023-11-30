DeFi-платформа Coinchange привлекла инвестиции в размере $10 млн в раунде финансирования





DeFi-платформа Coinchange завершила успешный раунд финансирования, привлекая в свой капитал $10 млн от ведущих инвестиционных фондов, таких как G1.VC, Spirit Blockchain, Good News Ventures, K2.CA и Atoia Ventures, по данным The Block.

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Coinchange предоставляет уникальные механизмы заработка криптовалюты, включая инновационный Earn API, который эффективно решает проблемы совместимости, страхования рисков и оптимизации прибыли. Платформа поддерживает работу с биткоином, Ethereum и несколькими стейблкоинами.

Собранные средства будут направлены на дальнейшее расширение Coinchange, улучшение предоставляемых услуг и привлечение новых клиентов.

Генеральный директор Coinchange, Максим Галаш, подчеркнул: "Мы планируем активно совершенствовать наши продукты и расширять клиентскую базу, предоставляя простые и безопасные способы получения пассивного дохода от криптоактивов".

Важно отметить, что помимо своей деятельности в сфере децентрализованных финансов, Coinchange также является поставщиком брокерских услуг в США и странах Европы.

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Неотдавно в феврале 2023 года, проект децентрализованного финансирования Factor успешно привлек $4,3 млн всего за 12 часов после старта, а протокол Panoptic, базирующийся на Uniswap, объявил о привлечении инвестиций в размере $7 млн.