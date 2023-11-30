В войс-чате CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance

В ходе аудиочата в CryptoLaw, который является частью социальной сети Х (предыдущее название — Twitter), представитель юридического отдела компании Ripple, Джон Дитон, высказал критику в адрес обвинений, выдвинутых американскими властями в лице Министерства юстиции, Агентства по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в сторону криптовалютной биржи Binance.

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По мнению Дитона, обвинения в адрес Binance строятся по аналогии с предыдущим делом обанкротившейся биржи FTX. Согласно высказыванию представителя Ripple, существенные различия между правовыми аспектами ситуации Binance и FTX делают их фундаментально разными.

Одним из ключевых обвинений в адрес бывшего главы Binance, Чанпэна Чжао, было заявление о злоупотреблении доверием клиентов и смешивании корпоративных средств с активами пользователей для решения коммерческих вопросов. Дитон подчеркивает, что такой подход к бизнесу отличается от ситуации на FTX, где основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов для приобретения недвижимости и финансирования политических кампаний.

Согласно Дитону, ответственность Binance ограничивается нарушением Закона о банковской тайне и отсутствием предоставления информации о подозрительных транзакциях лишь в начальный период существования. Адвокат Ripple подчеркивает, что после тщательного анализа баланса биржи власти США так и не обнаружили фактов, свидетельствующих о незаконном использовании или присвоении Binance средств клиентов.

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Binance.US представила информацию о том, что Чанпэн Чжао ушел со всех руководящих должностей в американской криптоплатформе, потерял право голоса в совете директоров и прочие средства воздействия на управление компанией.