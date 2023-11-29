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Финансовый регулятор Республики Корея официально объявил о структурных изменениях в Службе финансового надзора (FSS). Согласно новым планам, предусматривающим вступление в силу с июля 2024 года, внутри ведомства будут созданы два ключевых подразделения: Бюро по надзору за виртуальными активами и Бюро по расследованию деятельности в сфере виртуальных активов.
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Бюро по надзору будет осуществлять строгий контроль операционной деятельности компаний, управляющих криптоактивами, и регулярные проверки участников рынка на соответствие установленным нормам. В свою очередь, Бюро по расследованию примется за предотвращение системных сбоев на крипторынке Южной Кореи и разбирательство случаев мошенничества, связанных с виртуальными активами.
Ранее было объявлено, что экспертная группа FSS уже приступила к разработке новых правил надзора и регулирования крипторынка. Новые стандарты касаются процедур листинга криптовалют, внутреннего контроля, а также выпуска и распределения виртуальных активов. Эти изменения призваны обеспечить более эффективное функционирование и защиту пользователей в условиях динамично развивающегося рынка виртуальных активов.