Криптовалютная биржа Poloniex предпринимателя Джастина Сана сообщила в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter), что 30 ноября в 5:00 мск начнет постепенно открывать возможность вывода средств с торговой платформы

Криптовалютная площадка Poloniex, под руководством предпринимателя Джастина Сана, огласила через свой аккаунт в социальной сети X (предыдущий Twitter) ключевые изменения в своей деятельности. Начиная с 30 ноября, с 5:00 по московскому времени, внедряется поэтапное восстановление возможности вывода средств с платформы.

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Процесс восстановления предполагает, что в начальной фазе пользователи будут иметь возможность вывода средств исключительно в токене Tron (TRX). В течение следующих двух недель расширится спектр вывода, охватывая биткоины (BTC), Ethereum (ETH), Tether USD (USDT) и другие криптовалюты.

Эти изменения повлекли за собой увеличение цен на токен TRX на Poloniex, где теперь его стоимость торгуется с премией в 3–5% к рыночной цене. Возросший интерес связан с активным переводом активов пользователей в указанный токен с целью максимально оперативного вывода средств.

В контексте предыдущих событий, 10 ноября произошло взлом криптокошелька, ассоциированного с Poloniex, приносящий ущерб более 120 миллионов. Джастин Сан сообщил об установлении личности хакера, предложив вознаграждение в размере $10 миллионов за возврат украденных средств. Он также подчеркнул, что в расследование вовлечены правоохранительные органы из Китая, США и России.

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Последний инцидент, случившийся 22 ноября, затронул криптовалютную биржу HTX (предыдущая Huobi) и сервис Heco Bridge, также в собственности Джастина Сана. Ущерб превысил $100 миллионов. Украденные средства были мгновенно направлены на децентрализованные торговые площадки и конвертированы в различные токены.