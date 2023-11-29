В окружной суд Флориды подан коллективный иск против звезды футбола Криштиану Роналду

В окружной суд Флориды поступил иск к футбольной звезде Криштиану Роналду со стороны инвесторов, утверждающих, что они понесли убытки из-за его участия в рекламе криптовалютной биржи Binance. Иск указывает на активное участие Роналду в продаже незарегистрированных ценных бумаг на Binance после партнерства в 2022 году.

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Согласно истцам, Роналду, привлекая внимание к своим NFT на Binance, способствовал притоку пользователей, которые впоследствии инвестировали в незарегистрированные ценные бумаги, в том числе монеты BNB, и участвовали в программах фарминга.

Жалоба подчеркивает, что промоакции футболиста стимулировали вложения миллионов его поклонников в Binance, увеличивая популярность биржи. С учетом более 850 миллионов подписчиков в социальных сетях, влиятельность Роналду сыграла ключевую роль в этом росте.

Инвесторы утверждают, что футболист, обладая значительными ресурсами, был осведомлен о продаже незарегистрированных ценных бумаг на Binance, что еще более повышало интерес пользователей к бирже. Они также ссылается на рекомендации SEC, отмечая, что Роналду не раскрывал информацию о вознаграждении за продвижение криптовалюты.

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Истцы требуют компенсации за убытки и покрытия судебных издержек. Этот коллективный иск последовал за юридическими трудностями Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, который признал нарушения в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег и Закона о банковской тайне. Результатом стало изменение руководства и обязательство Binance выплатить $4,3 миллиарда американским регуляторам.