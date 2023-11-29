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Одна из крупнейших брокерских компаний, Interactive Brokers, подписала важное партнерское соглашение с OSL, лицензированной биржей, открыв новые перспективы для розничных инвесторов в Гонконге. Теперь они могут участвовать в торговле криптовалютами через единую платформу, предоставленную OSL.
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Розничные клиенты Interactive Brokers в Гонконге получили доступ к цифровым активам на уровне биржи, позволяя им хранить биткоины наравне с другими активами, такими как акции и валюты. Согласно заявлению OSL, комиссии за транзакции составляют от 0,20% до 0,30%, зависящие от объема сделки.
Генеральный директор OSL и BC Group, Хью Мэдден, отметил, что это партнерство поддерживает стратегию по расширению рынка цифровых активов среди розничных инвесторов.
Interactive Brokers недавно получила лицензию на розничную торговлю виртуальными активами в Гонконге, позволяя совершать сделки с биткоинами и эфирами. Компания BC Technology Group, владеющая OSL, привлекла $90 млн инвестиций от блокчейн-фирмы BGX в ноябре.
Гонконг стал одной из первых юрисдикций, выдавших лицензии на обмен криптовалютами, и власти подчеркнули намерение продолжать регулирование этого рынка, несмотря на скандалы, такие как происшествие с криптовалютной биржей JPEX, который, как утверждают, не повлияет на планы правительства.