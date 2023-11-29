Interactive Brokers, одна из крупнейших брокерских компаний, заключила партнерское соглашение с лицензированной биржей OSL, чтобы предоставить розничным инвесторам в Гонконге возможность торговать криптовалютами

Одна из крупнейших брокерских компаний, Interactive Brokers, подписала важное партнерское соглашение с OSL, лицензированной биржей, открыв новые перспективы для розничных инвесторов в Гонконге. Теперь они могут участвовать в торговле криптовалютами через единую платформу, предоставленную OSL.

реклама

Розничные клиенты Interactive Brokers в Гонконге получили доступ к цифровым активам на уровне биржи, позволяя им хранить биткоины наравне с другими активами, такими как акции и валюты. Согласно заявлению OSL, комиссии за транзакции составляют от 0,20% до 0,30%, зависящие от объема сделки.

Генеральный директор OSL и BC Group, Хью Мэдден, отметил, что это партнерство поддерживает стратегию по расширению рынка цифровых активов среди розничных инвесторов.

Interactive Brokers недавно получила лицензию на розничную торговлю виртуальными активами в Гонконге, позволяя совершать сделки с биткоинами и эфирами. Компания BC Technology Group, владеющая OSL, привлекла $90 млн инвестиций от блокчейн-фирмы BGX в ноябре.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Гонконг стал одной из первых юрисдикций, выдавших лицензии на обмен криптовалютами, и власти подчеркнули намерение продолжать регулирование этого рынка, несмотря на скандалы, такие как происшествие с криптовалютной биржей JPEX, который, как утверждают, не повлияет на планы правительства.