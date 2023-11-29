Digital Currency Group (DCG) заключила новое соглашение о погашении долга в размере $620 млн со своей обанкротившейся дочерней компанией Genesis Global Holdco LCC для урегулирования иска

Digital Currency Group (DCG) и Genesis Global Holdco LCC достигли соглашения по погашению долга в объеме $620 млн, предотвращая тем самым долгие и сложные судебные процессы. По информации от агентства Bloomberg, Шон О’Нил, представляющий интересы Genesis, утверждает, что криптокредитор получит $200 млн в ближайшие недели и настаивает на завершении всех оставшихся платежей до апреля 2024 года.

реклама

В случае неисполнения DCG своих обязательств, Genesis сохраняет право на взыскание невыплаченных сумм. Соглашение об урегулировании долга решает определенные юридические вопросы, однако не затрагивает другие аспекты, связанные с процессом банкротства.

После кризиса FTX и хедж-фонда Three Arrows Capital, в ноябре 2022 года Genesis заморозила вывод средств и выдачу новых займов, мотивируя это увеличением запросов со стороны клиентов. В январе 2023 года Genesis, включая свои дочерние компании, подала заявление о банкротстве с общими обязательствами более $3 млрд, включая требования клиентов биржи Gemini в размере $900 млн.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В предшествующем августе DCG пообещала вернуть кредиторам Genesis от 70% до 90% средств, однако последние нарекли это предложение как неудовлетворительное. Они даже грозят заблокировать окончательное соглашение о банкротстве при подобных условиях. Напомним, что в сентябре Genesis подала иск на $600 млн против DCG из-за неуплаты по кредитам.