Служба финансового надзора Южной Кореи заявила о создании новых организаций, которые нацелятся на криптовалюту

Финансовая служба Южной Кореи анонсировала формирование двух новых структур, ориентированных на регулирование области криптовалют. Этот шаг осуществляется в контексте предстоящего вступления в силу закона в июле следующего года, призванного обеспечить защиту пользователей цифровых активов, как сообщает издание News1.

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В ходе подготовки к законодательству выявлена необходимость заранее установить порядок на рынке. Представлены две ключевые структуры:

1. **Бюро по надзору за цифровыми активами:** его функции включают в себя контроль и проверку поставщиков услуг в сфере криптовалют, мониторинг рынка и оптимизацию системы.

2. **Бюро по расследованию цифровых активов:** направленное на предотвращение нарушений порядка на рынке и защиту интересов пользователей.

До этого изменения надзор за крипторынком в Южной Корее осуществлялось подразделением финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам (FSC). Служба финансового надзора занималась исключительно исследованием цифровых активов и предоставлением данных по криптоиндустрии.

Ожидается, что введение новых структур существенно усилит роль регулирующего органа в противостоянии криптокриминалу.

Этот шаг дополняет предыдущие действия южнокорейских властей, объединивших экспертов в сферах судебной, финансовой, налоговой и таможенной деятельности в межведомственное подразделение в июле для борьбы с преступностью на крипторынке. Эта группа будет активна до введения соответствующего законодательства для криптоиндустрии.

Кроме того, в ноябре представитель демократической партии предложил проводить проверки цифровых активов кандидатов в президенты страны с целью обеспечения прозрачности владения активами в высших должностях. За предоставление ложной информации грозит юридическая ответственность.

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Похожая инициатива звучала в мае, когда премьер-министр Южной Кореи предложил расширить перечень активов, подлежащих декларированию чиновниками, включив в него криптовалюты.