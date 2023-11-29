Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в своем политическом курсе он не забывает про криптовалюты, которые и дадут свободу американцам

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о своем политическом курсе, акцентируя внимание на криптовалютах. В своем заявлении он отметил, что 15 лет назад американские налогоплательщики становились посредниками между крупными банками и правительством, что, по его мнению, нарушает нормальное функционирование капитализма. Рамасвами подчеркнул, что криптовалютное движение представляет собой альтернативу этой ситуации.

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"Моя политическая платформа, представленная в этом месяце, обеспечит развитие криптовалют и гарантирует экономическую свободу для американцев, ищущих альтернативу централизованным финансам," - заявил кандидат в президенты.

Он выделил три принципа свободы: свободу кодирования, финансовую независимость и освобождение от регуляторных ограничений.

"Применение такой стратегии позволит избавить американских инноваторов от административных барьеров, тормозящих развитие инноваций," - добавил Рамасвами.

Отмечая биткоин как "выход из нарушенной финансовой инфраструктуры", созданной Федеральной резервной системой США (ФРС), он также подчеркнул, что, будучи избранным президентом, будет поддерживать статус доллара как резервной валюты, не препятствуя развитию биткоина.

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На конференции Bitcoin-2023 в Майами в мае Рамасвами объявил о сборе пожертвований на предвыборную кампанию в биткоинах. Позднее он высказался против введения цифрового доллара, считая его угрозой для свободы американских граждан.