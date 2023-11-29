Представители проекта Tourbillion и Банка международных расчетов (BIS) обнародовали результаты совместного исследования

Проект Tourbillion и Банк международных расчетов (BIS) опубликовали результаты совместного исследования, касающегося использования цифровых валют центрального банка для конфиденциальных платежей. Вывод специалистов: пользователи могут поддерживать анонимность при транзакциях, исключая передачу личных данных третьим лицам, включая продавцов.

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Анализ вариантов оплаты показал, что розничным клиентам необязательно раскрывать личную информацию третьим сторонам, при этом банк получает доступ к их личности для предотвращения налоговых нарушений.

С учетом активного изучения внедрения цифровых валют центрального банка разными странами, обеспечение конфиденциальности становится ключевым вопросом. BIS подчеркнул сложность сохранения анонимности из-за технических вызовов в обеспечении защиты и конфиденциальности.

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Необходимость обеспечения надежности механизмов поднимает вопрос о предотвращении злоупотреблений. Важно отметить различия в подходах к регулированию блокчейн-технологий в разных странах: Япония стремится к лидерству в индустрии Web 3.0, поддерживая блокчейн-технологии, в то время как Южная Корея ужесточает надзор над цифровыми активами.