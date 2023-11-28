Magic Eden объявила о запуске расширения для браузера с криптовалютой, совместимого с несколькими цепочками, целью которого является упрощение взаимодействия пользователей с различными блокчейнами

Magic Eden, лидер в области NFT, объявил о выпуске нового расширения для браузера, предназначенного для упрощения использования криптовалюты с поддержкой нескольких блокчейнов. Главная цель – обеспечить более интегрированный и удобный пользовательский опыт в мире криптовалют.

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Генеральный директор Magic Eden, Джек Лу, подчеркнул, что данная инициатива направлена на решение проблем фрагментации и сложности управления цифровыми активами в различных блокчейнах, что сталкиваются с этим пользователи, работающие с несколькими блокчейнами.

В настоящее время многие пользователи сталкиваются с неудобствами, связанными с использованием нескольких кошельков и фрагментацией опыта. Новое расширение, сначала для Google Chrome с последующими планами на расширение на Safari и мобильное приложение, предназначено для оптимизации этого процесса.

Кошелек будет поддерживать Bitcoin, Ethereum, Solana и Polygon – четыре ключевых блокчейна, связанных с платформой NFT Magic Eden. Значительной особенностью кошелька является функция самостоятельного хранения, при которой пользователи обязаны управлять своими исходными фразами. Этот подход соответствует принципам web3, подчеркивая децентрализованное владение и контроль.

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Несмотря на возможные трудности, связанные с самостоятельным хранением, генеральный директор, Джек Лу, предостерегает о возможности добавления более удобных функций в будущем, таких как вход по электронной почте, с учетом баланса между безопасностью и удобством использования.