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bitcoin
Что такое шардинг (Sharding) для блокчейнов
Шардинг (Sharding) — это метод, используемый для повышения масштабируемости сетей блокчейна несколькими способами

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Шардинг – эффективный механизм для расширения масштабируемости блокчейн-сетей, разбивая их на отдельные сегменты и тем самым оптимизируя обработку транзакций. Ключевая идея заключается в дроблении информации на мелкие фрагменты, что позволяет увеличить емкость системы и улучшить общую производительность.

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В контексте криптовалют, применение шардинга означает разделение блокчейн-сети на небольшие сегменты, каждый из которых несет уникальный набор смарт-контрактов и балансов. Это инновационное решение распределяет ответственность за проверку транзакций между узлами, что снижает нагрузку на сеть и увеличивает пропускную способность.

Однако, внедрение шардинга несет риски безопасности, требуя строгого контроля за каждым сегментом и защиты от несанкционированного доступа к данным. Для разработчиков это также означает необходимость создания эффективных механизмов взаимодействия между сегментами системы.

Изначально план Ethereum предусматривал глубокое шардирование, но фокус был перенаправлен на масштабирование через уровни 2 с использованием технологии объединения. Несмотря на это, уровни 2 имеют свои проблемы, включая децентрализацию и вызовы связанные с доступностью данных.

В настоящее время Ethereum активно исследует применение шардинга для решения проблем доступности данных и обеспечения устойчивости системы. Основная сложность заключается в передаче данных на базовый уровень так, чтобы валидаторы могли эффективно подтверждать их наличие.

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Сооснователь Ethereum, Виталик Бутерин, предложил решение, в котором сегменты блокчейна подтверждают доступность данных в сетях уровня 2. План включает в себя случайный выбор комитета и выборку для эффективной проверки наличия данных в системе.

#newsweek #news.ru
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