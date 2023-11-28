Команда Xumm Wallet, одного из ведущих кошельков с самостоятельным хранением на основе XRPL, работает над выпуском карты Xumm + Tangem с предоплаченным балансом XRP на сумму до 50 долларов США





Команда разработчиков Xumm Wallet, ведущего кошелька с собственным хранением на базе XRPL, заявила о запуске инновационной карты Xumm + Tangem с предоплаченным балансом в XRP до $50. Об этом сообщил Витсе ВИНД, основатель XRPL Labs, через свой аккаунт на платформе X.

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Xumm Wallet уже длительное время сотрудничает с Tangem, известным производителем аппаратных кошельков. Два года назад они представили аппаратные карты Tangem с брендом Xumm, направленные на повышение безопасности и интеграцию обеих платформ.

Свежее обновление направлено на улучшение процесса заказа карты Xumm + Tangem. Теперь клиенты имеют возможность предварительно пополнять свои карты на сумму до $50 в XRP. Это важное обновление позволяет пользователям значительно упростить процесс использования карты, предварительно загружая необходимую сумму в криптовалюте.

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Следует отметить, что данное предложение соответствует 82 XRP по текущему обменному курсу. Таким образом, команда Xumm Wallet продолжает развивать свои продукты, делая их более удобными и функциональными для пользователей.