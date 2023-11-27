Команда Blast ответила на претензии к проекту со стороны экспертов в области безопасности блокчейна

Команда разработчиков Blast ответила на заявления экспертов по безопасности блокчейна относительно функциональности своего проекта. Опровергнув представленные ранее утверждения Джеррода Уоттса и Юй Сяна, разработчики подчеркнули, что Blast не является сетью второго уровня (L2), а базируется на мультиподписном контракте с мгновенной возможностью обновления, контролируемом пятью анонимными адресами.

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В ответ на предупреждения Уоттса и Сяна о невозможности вывода средств без одобрения анонимов, разработчики уточнили, что в течение недели обновят один из адресов с целью повышения безопасности от возможных эксплойтов.

Ключевой момент – пять подписантов контракта, требующих 3/5 подписей для внесения изменений. Разработчики заверили, что все подписанты обладают значительным опытом в сфере финансовых приложений и смарт-контрактов.

Особое внимание уделено аспектам безопасности: ключи от адресов с правом подписи хранятся в холодных кошельках, управляемых различными независимыми компаниями. Для дополнительного слоя защиты, в течение недели, произойдет смена поставщика кошелька для одного из ключей.

Blast, запущенный 21 ноября при поддержке Paradigm, Standard Crypto и eGirl Capital с инвестициями в размере 20 млн долларов, представлен как L2-сеть на базе Ethereum с автоматической доходностью в ETH и стейблкоинах. Несмотря на временное ограничение вывода средств до 24 февраля следующего года, пользователи активно вложили более 450 млн долларов всего за шесть дней после запуска.

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Основатель проекта, Тишун Рокерр (Pacman), отметил, что обещанная доходность зависит не от самого Blast, а от партнеров – Lido и MakerDAO. Он подчеркнул, что эти партнеры предоставляют доходность через ликвидный стекинг ETH и государственные облигации США, что смягчает опасения о возможной финансовой пирамиде.