Сообщество Cosmos (ATOM) приняло решение снизить инфляцию нативного токена до 10%, но основателю Чжэ Квону идея не понравилась

Сообщество Cosmos (ATOM) приняло решение об уменьшении инфляции своего токена до 10%, несмотря на негативное отношение основателя проекта, Чжэ Квона.

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Основатель выразил свое несогласие с данной инициативой в социальной сети "Твиттер" и предложил провести хардфорк сети. В ответ на этот анонс стоимость токена ATOM моментально упала на 4%.

Поддержанное 41% участников сообщества предложение №848 направлено на снижение инфляции с 14% до 10%, что, согласно мнению участников, повлечет снижение годовой процентной ставки на стейкинг с 19% до 13,4%.

Инициатива также подчеркивает, что высокий уровень инфляции ATOM привел к излишним затратам сообщества на обеспечение безопасности. Авторы предложения отмечают, что такая ситуация не стимулирует использование токена в децентрализованных финансах (DeFi).

Результаты голосования и планы хардфорка: 41% участников высказались за, 31,9% - против. Основатель проекта призывает тех, кто не поддержал инициативу, присоединиться к хардфорку AtomOne, поддерживающему два токена: ATOM и ATOM1.

Джо Галт, глава стратегического отдела Stride Zone, предвидит, что хардфорк будет благоприятен для держателей ATOM, сопровождаясь крупнейшим аирдропом, что, вероятно, увеличит торговый оборот обоих токенов.

На момент анонса новостей цена токена ATOM упала более чем на 4%, достигнув $9,38. Рыночная капитализация составила $2,7 млрд, а суточный объем торгов превысил $295 млн.

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За последние две недели стоимость ATOM демонстрирует негативную динамику, с падением на 10,7%. Однако за месяц цена актива выросла на 30,6%.