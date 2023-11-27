В сети Cosmos проголосовали за максимальный уровень инфляции для криптовалюты ATOM

На платформе Cosmos состоялось решающее голосование, где участники проголосовали в пользу установки верхнего предела инфляции для криптовалюты ATOM. Согласно принятому решению, уровень инфляции ATOM не может превышать 10% ежегодно, что направлено на поддержание стабильности стоимости токена. Однако это решение вносит коррективы в доходность от стейкинга.

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Сообщество Cosmos выразило поддержку предложения об ограничении инфляции для ключевой криптовалюты - ATOM. Новый верхний предел инфляции ATOM установлен на уровне 10% годовых, что, по мнению сообщества, способствует долгосрочному росту экосистемы и повышению ее устойчивости. Этому факту свидетельствует успешное голосование, официально подтвержденное аккаунтом Cosmos Hub X.

Предложение с номером 848, получившее название "Сокращение производства ATOM: Предложение установить максимальную инфляцию на уровне 10%", получило поддержку более 72% участников виртуального голосования, устанавливая новый рекорд для Cosmos. За сокращение инфляции проголосовали 41,1% пользователей, против - 31,9%.

Предыдущий предельный уровень инфляции составлял 20%, при этом фактическая инфляция держалась на уровне 14%.

Однако следует отметить, что снижение максимальной доходности ставок в Cosmos, включая доходность от стейкинга, с 19% до 13,4%, представляет собой негативный аспект данного решения.

Этот шаг по сокращению инфляции может способствовать сохранению стоимости криптовалюты ATOM, подвергавшейся давлению со стороны продавцов, влиявшему на ее курс. Кроме того, сообщество стремится решить проблему переплаты за безопасность по сравнению с другими блокчейнами, что отрицательно сказывается на вознаграждениях в ATOM.

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Реакция рынка на принятое предложение 848 оказалась благоприятной: стоимость монеты ATOM выросла на 9%, достигнув $9,64, в воскресенье утром, 26 ноября.