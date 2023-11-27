Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Когда Axie Infinity (AXS) будет дороже $10 – анализ
В понедельник, 27 ноября, курс Axie Infinity (AXS) протестировал максимум на уровне $7,51

реклама

В понедельник, 27 ноября, курс криптовалюты Axie Infinity (AXS) достиг максимума на уровне $7,51, установив новый рекорд с начала лета. Это событие вызвало интерес в инвестиционном сообществе, и теперь в фокусе внимания — сможет ли AXS продолжить свой рост.

реклама

За последние 24 часа цена AXS поднялась на более чем 15%, успешно преодолев критическую горизонтальную линию сопротивления. Этот взлет предоставляет токену потенциальную возможность достижения отметки в $10.

Анализ графика за последние 175 дней показывает, что цена преодолела нисходящую линию тренда 21 октября и продолжает свой стремительный рост. Начальный подъем был временно остановлен важной горизонтальной зоной сопротивления, актуальной с июня. Однако токен восстановил свои позиции, достигнув максимального уровня в $7,51, затем частично скорректировавшись. На момент написания новости курс AXS составляет $7,17.

Индекс относительной силы (RSI) удерживается выше уровня 50 и продолжает свое восхождение. Следует отметить скрытую бычью дивергенцию (зеленая линия) в RSI, что рассматривается как признак продолжения текущего тренда. Трейдеры активно используют RSI для выявления перекупленности или перепроданности рынка и принятия решений о покупке или продаже активов.

На прошлой неделе команда Sky Mavis, разработчика Axie Infinity, объявила о возвращении оригинальной версии игры Axie Classic. Это вызвало резкий всплеск интереса, и за четыре дня число еженедельных пользователей превысило 100 000. Кроме того, был запущен магазин Axie Infinity Merch Store.

По словам криптотрейдера и аналитика Куанга Авена, эти новости могут стать катализатором для дальнейшего роста курса токена, поднимаясь до отметки в $12, при условии преодоления модели "голова и плечи".

Прогноз цены AXS: Может ли токен достичь уровня в $10? Волновой анализ указывает, что курс AXS находится в третьей волне пятиволнового восходящего движения. Эта третья волна, как правило, является наиболее резкой и длительной из бычьих волн.

Если длина пятой волны превысит длину первой волны в 1,61 раза, то AXS может достичь максимума на уровне $9,60 перед коррекцией. Это соответствует горизонтальной области сопротивления $9,50 и на 35% выше текущего уровня цены. После этого цена может завершить пятую и последнюю волну значительно выше уровня $10.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако стоит отметить, что закрытие ниже горизонтальной области $6,70 сделает предвиденный прорыв недействительным. В таком случае AXS может потерять 25% своей стоимости, снизившись до ближайшей области поддержки на уровне $5,50.

#news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
20
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
+
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
6
Sony PlayStation может обанкротиться
8
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
118
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
11
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
9
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1

Сейчас обсуждают

Nospamwsss
17:39
чушь ))) в норм оптимизированных играх для тех же средних и высоких лучей! не нужна топ карта )) тот же Киберпанк тащит норм лучи не на топ картах
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Spambomber23
17:38
КГ/АМ.
BLUR и LUNC взлетели в стоимости на 54% за неделю
Spambomber23
17:37
Эти эксперды явно вна Некроине обитают.
Эксперты крипторынка обсуждают вероятность преодоления уровня $40 000 Биткоином до конца года
Nospamwsss
17:35
Так почему? ))) не адепт НВИДИА и сидел на разных видяшках включая РХ )) но ДЛСС явно интересней ФСР )) но интересно что там у него за статья про ФСР и ДЛСС 2-3 ))) А учитывая какие щас игры выходят ...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Джон Коннор
17:34
Вылетал ночной режим винды при сворачивании игр, вылетала Анно 1800 после долгой игры, не сглаживались дальние ветки и провода в играх даже при 8х сглаживании. Часто не открывалась панель Нвидии для и...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
NIK1457
17:34
Все рассуждения о вариантах колонизации Марса - антинаучный бред сивой кобылы!
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
Джон Коннор
17:33
Это вранье, лучший мастер РФ Викон по видеокартам не раз говорил, что у АМД компоненты гораздо лучше и платы лучше спроектированы. А что там на АМ5 процессорах меня не интересует, у меня интел
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Lubitel 32
17:24
Дебил я на Matrox видеостены монтировал из массива панелей. С разрешением 8к еще когда все играли с 1024*768. А зеленые утырки мечтали об отвальной 8800ПЕЧ. Нывидия до сих пор без боли не может в 1 ...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Lubitel 32
17:16
Точно? А если подменю DLL на тот что от AMD. Тогда и лучи и текстуры без падения FPS из за "специально криво написанного" зелеными тварями файлика. Прям как добавить мод на DLSS в игру с FSRonly такой...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Spambomber23
17:16
Значит так, тов. каклы, слушай мою команду: все как один набираете воздуха в лёгкие и кричите: Владу - гэть! Зеленяку - на гiляку! Наев приде - порядок наведэ!" При этом дружно скачете как можно выше ...
BIld: Украинские солдаты недовольны генералитетом и Зеленским, а амуницию приходится покупать самим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем