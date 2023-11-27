В понедельник, 27 ноября, курс Axie Infinity (AXS) протестировал максимум на уровне $7,51

В понедельник, 27 ноября, курс криптовалюты Axie Infinity (AXS) достиг максимума на уровне $7,51, установив новый рекорд с начала лета. Это событие вызвало интерес в инвестиционном сообществе, и теперь в фокусе внимания — сможет ли AXS продолжить свой рост.

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За последние 24 часа цена AXS поднялась на более чем 15%, успешно преодолев критическую горизонтальную линию сопротивления. Этот взлет предоставляет токену потенциальную возможность достижения отметки в $10.

Анализ графика за последние 175 дней показывает, что цена преодолела нисходящую линию тренда 21 октября и продолжает свой стремительный рост. Начальный подъем был временно остановлен важной горизонтальной зоной сопротивления, актуальной с июня. Однако токен восстановил свои позиции, достигнув максимального уровня в $7,51, затем частично скорректировавшись. На момент написания новости курс AXS составляет $7,17.

Индекс относительной силы (RSI) удерживается выше уровня 50 и продолжает свое восхождение. Следует отметить скрытую бычью дивергенцию (зеленая линия) в RSI, что рассматривается как признак продолжения текущего тренда. Трейдеры активно используют RSI для выявления перекупленности или перепроданности рынка и принятия решений о покупке или продаже активов.

На прошлой неделе команда Sky Mavis, разработчика Axie Infinity, объявила о возвращении оригинальной версии игры Axie Classic. Это вызвало резкий всплеск интереса, и за четыре дня число еженедельных пользователей превысило 100 000. Кроме того, был запущен магазин Axie Infinity Merch Store.

По словам криптотрейдера и аналитика Куанга Авена, эти новости могут стать катализатором для дальнейшего роста курса токена, поднимаясь до отметки в $12, при условии преодоления модели "голова и плечи".

Прогноз цены AXS: Может ли токен достичь уровня в $10? Волновой анализ указывает, что курс AXS находится в третьей волне пятиволнового восходящего движения. Эта третья волна, как правило, является наиболее резкой и длительной из бычьих волн.

Если длина пятой волны превысит длину первой волны в 1,61 раза, то AXS может достичь максимума на уровне $9,60 перед коррекцией. Это соответствует горизонтальной области сопротивления $9,50 и на 35% выше текущего уровня цены. После этого цена может завершить пятую и последнюю волну значительно выше уровня $10.

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Однако стоит отметить, что закрытие ниже горизонтальной области $6,70 сделает предвиденный прорыв недействительным. В таком случае AXS может потерять 25% своей стоимости, снизившись до ближайшей области поддержки на уровне $5,50.