Команда децентрализованной биржи KyberSwap назвала мошенничеством сообщения о компенсациях после взлома

Команда децентрализованной биржи KyberSwap отвергла утверждения о предоставлении возмещения после инцидента с взломом, объявив их мошенническими.

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Представители платформы подчеркнули, что официальная информация о ситуации публикуется исключительно в их официальном аккаунте. В предупреждении отмечено, что злоумышленники могут фальсифицировать профиль KyberSwap и рассылать вредоносные ссылки.

В официальном заявлении команда подчеркнула важность бдительности при чтении ответов в социальных сетях и призвала пользователей не открывать непроверенные ссылки.

Дополнительно, KyberSwap сообщили о контакте с владельцами фронтран-ботов, которые извлекли около $5,7 миллионов в ходе инцидента. В результате переговоров, стороны договорились о возврате 90% средств пользователям, а также о вознаграждении в размере 10%.

Команда подчеркнула свою готовность продолжить сотрудничество с правоохранительными органами и службами кибербезопасности в поиске и возврате средств пострадавших пользователей.

23 ноября стало известно о взломе ликвидности Elastic Pools, при котором хакер вывел около $47 миллионов. В сообщении к транзакции злоумышленник выразил намерение начать переговоры "через несколько часов".

Управляющая децентрализованная автономная организация KyberSwap предложила злоумышленнику вернуть значительную часть средств до 25 ноября в обмен на вознаграждение. Несмотря на это, переговоры, по всей видимости, не состоялись.

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Напомним, что в ноябре неизвестный вывел $25 миллионов в криптовалютах с тайваньской торговой платформы Kronos Research. Ранее ZachXBT предположил о краже $2 миллионов у биржи CoinSpot в результате взлома.