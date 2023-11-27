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Solana (SOL) понизилась в цене до $55 в понедельник, отмечая тренд снижения в последние дни. Капитализация альткоина сократилась более чем на 8%, достигнув уровня $23,380 млрд за прошедшую неделю.
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В середине ноября SOL достигла свыше $54, впервые с мая 2022 года, подчеркивая восходящий тренд, как сообщает компания Santiment. В это же время увеличился интерес к фьючерсам на Solana, сумма контрактов приблизилась к $800 млн, по данным Coinglass.
Рост стоимости альткоина продолжался благодаря вовлечению мелких и средних трейдеров. За последний год курс криптовалюты увеличился на 520%.
К концу прошлой недели SOL мельком поднялась выше $68, привлекая быков к отметке $70. Однако медведи активизировались в выходные, оказывая давление, и стоимость начала снижаться.
Сильное сопротивление сформировалось на уровне $60, который пока остается непокоренным. Основные уровни поддержки оцениваются в $51 и $55.
Индекс относительной силы RSI опустился ниже 50, указывая на перепроданность криптовалюты. При условии удержания Solana в диапазоне $54-$56, ожидается новая попытка приблизиться к отметке $60 в ближайшие дни.