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bitcoin
Цифровой токен STEPN вновь в топ-100
Некогда популярный криптовалютный проект STEPN (GMT) снова оказался в списке топ-100 лучших по размеру максимальной капитализации на рынке

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Вновь взлетевший на криптовалютном небосклоне проект STEPN (GMT) утром 25 ноября вернулся в элиту, занимая престижное 97-е место среди ста ведущих по рыночной капитализации. За последние 24 часа данная цифровая валюта продемонстрировала внушительный рост в 20,3%, утвердившись на средней стоимости $0,33. В общей сложности ее капитализация выросла до внушительных $465,18 миллионов, при этом суточные объемы торгов впечатляющим образом увеличились в 2,5 раза, достигнув $281,71 миллиона.

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Экосистема STEPN представляет собой децентрализованное приложение с элементами GameFi на блокчейне Solana. Этот уникальный продукт объединяет в себе "играй, чтобы заработать" с инновационной фитнес-программой, предлагая пользователям не только развлечения, но и возможность зарабатывать внутриигровую валюту GMT. Для этого пользователи могут приобретать виртуальные кроссовки NFT, стимулирующие заработок при преодолении дистанции во время ходьбы или бега.

Аналитики отмечают, что утром 25 ноября 2023 года игровые криптовалюты являются абсолютными лидерами по динамике котировок. На втором месте по прибыльности оказалась ApeCoin (APE), увеличившая свою цену на 13,55% до $1,66 за последние 24 часа. Общее предложение токенов APE на рынке составило $615,11 миллиона, а дневные объемы сделок впечатлили, достигнув $168,14 миллиона.

Decentraland (MANA) также привлекла внимание, увеличив свою стоимость на 10,2% за последние сутки, приобретаясь по $0,45. Рыночная капитализация этого криптоактива теперь достигла $863,4 миллиона, а торговые объемы за 24 часа выросли до $192,83 миллиона.

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Не отстает от общего тренда и The Sandbox (SAND), чей токен подорожал на 6,9%, достигнув отметки $0,42. Капитализация данной криптовалюты теперь составляет $900,06 миллиона, а дневные объемы сделок впечатляют, перевалив за отметку в $137,98 миллиона.

#news.ru
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