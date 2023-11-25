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bitcoin
Glassnode: Биткоин-ETF может привлечь на рынок 70 млрд долларов
В отчете, опубликованном Glassnode, указывается, что после того, как будет одобрен спотовый Биткоин-ETF на рынок может поступить до 100 млрд долларов

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В свежем докладе Glassnode прослеживается потенциальный виток инвестиций на криптовалютном рынке: одобрение спотового Биткоин-ETF может внести свыше 70 миллиардов долларов.

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Эксперты предвидят, что около 10% текущих инвестиций из основных ETF, связанных с акциями и облигациями, перекочует в мир Биткоина-ETF, с привлечением средств не только из сектора акций и облигаций (60,6 млрд), но и из сферы золота (9,9 млрд).

Glassnode, анализируя ситуацию, рассчитывает на 70 миллиардов долларов внесения на рынок, но Bloomberg идет дальше, предсказывая поток средств до 100 миллиардов долларов и привлечение таких гигантов, как BlackRock, Fidelity и Invesco.

Отличительной чертой спотового Биткоин-ETF является его предоставление институциям непосредственного и регулируемого доступа к этому активу, что может стимулировать крупные инвестиции, включая частичный перенос капитала из существующих фондов.

В контексте анализа, растущее неликвидное предложение биткоина становится заметным, поскольку инвесторы перемещают активы в свои кошельки. Тем временем, биржевые балансы выдают сигнал ограниченной ликвидности рынка, даже при восстановлении торговых объемов.

Марцин Милозерный, представитель Glassnode в сфере B2B, подчеркивает, что даже небольшой поток средств от спотовых Биткоин-ETF может оказать существенное воздействие на динамику цен биткоина.

С введением спотовых ETF, изменения в рыночной динамике неизбежны, особенно учитывая предпочтение долгосрочных стратегий хранения биткоина, что активно усиливает его дефицит. Glassnode заключает, что одобрение спотового Биткоин-ETF станет переломным моментом для рынка, однако изменения в спросе и предложении могут вызвать значительную волатильность криптовалюты.

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На данный момент SEC еще не вынесла одобрения ни для одной заявки на спотовый Биткоин-ETF, но многие аналитики утверждают, что это лишь вопрос времени, сопровождаемый значительным ростом цены биткоина.

#news.ru
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