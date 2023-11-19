Стоимость цифрового токена yearn.finance (YFI) обрушилась на 35,5% за сутки после бурного роста в последние несколько дней

Цифровой токен yearn.finance (YFI) пережил неожиданный обвал стоимости на 35,5%, достигнув отметки $9 190 вслед за интенсивным ростом в предшествующие дни. Рыночная капитализация опустилась до $305,42 млн, при этом суточные объемы торгов увеличились на 17,8%, достигнув $430,78 млн по сравнению с предыдущим днем.

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Неоспоримо, что за последний месяц криптовалюта YFI выросла на внушительные 81,65%. В середине октября ее цена едва ли не задевала отметку в $5000, но уже 17 ноября достигла пика около $15 600. Впрочем, ночью с 17 на 18 ноября цифровой актив резко снизился ниже уровня $9000.

Yearn.finance выступает в роли сервис-агрегатора для инвесторов в сфере децентрализованного финансирования (DeFi), применяя технологию автоматизации для оптимизации доходности процесса yield farming. Ключевая задача протокола заключается в упрощении взаимодействия с пространством DeFi для инвесторов без специализированных навыков.

Следует подчеркнуть, что ни одна из криптовалют топ-100 не понесла убытков более 3% за сутки. Несмотря на всплеск котировок в текущей неделе, также выделяются другие цифровые токены. Например, Celestia (TIA) продемонстрировала рост на 59,65%, достигнув отметки $6,65, и с момента запуска выросла на внушительные 216,8%.

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В течение последних 30 дней примечательные результаты продемонстрировали также криптовалюты Kaspa (KAS), Avalanche (AVAX) и THORChain (RUNE), увеличив свою стоимость на 194,2%, 144% и 298,75% соответственно.