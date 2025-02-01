Ключевые изменения

Обновлённая загрузка и управление данными в оперативной памяти: Логика копирования системы в RAM переработана – теперь этот процесс завершается до применения постоянных изменений. Для управления загрузкой используются новые параметры – toram, toram=trim и toram=full, которые позволяют выбирать между загрузкой отдельных модулей и копированием всей системы. Появилась также возможность работать с постоянными изменениями непосредственно в оперативной памяти.

Оптимизация сохранения изменений: Введена поддержка «сырых» (raw) образов и усовершенствовано хранение в динамических image-файлах (dynfilefs). Система автоматически определяет необходимый объём для хранения данных, что позволяет максимально эффективно использовать свободное место. Кроме того, теперь возможно сохранять изменения при установке с помощью таких утилит, как dd, Balena Etcher и других, а также обеспечена полноценная поддержка сохранения данных при запуске через Ventoy – как в образах, так и на дополнительном разделе.

Реструктуризация модулей: Графический модуль xorg заменён на gui-base, включающий в себя базовые библиотеки GTK2, GTK3 и QT5, а также необходимые темы и иконки для работы различных рабочих столов. Это позволило сократить занимаемое пространство для создания модулей поверх базовой графической подсистемы. Модули xfce-desktop и xfce-apps объединены в один единый модуль xfce-desktop, что упрощает их структуру.

Расширенные возможности настройки: Теперь можно задавать параметры локализации и клавиатуры как во время установки системы, так и через файл конфигурации minios.conf и параметры ядра, что значительно расширяет возможности конфигурации.

Возвращение переработанной редакции Ultra: После отсутствия в MiniOS 4.0, популярная редакция Ultra возвращается – обновлённая и переработанная.