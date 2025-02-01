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MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
31 января 2025 года команда MiniOS представила релиз MiniOS 4.1.0 — обновлённую версию лёгкого модульного live-дистрибутива Linux для работы с съёмными носителями, в которой реализованы улучшения в области загрузки системы, хранения данных и модульной архитектуры.

Ключевые изменения

  • Обновлённая загрузка и управление данными в оперативной памяти: Логика копирования системы в RAM переработана – теперь этот процесс завершается до применения постоянных изменений. Для управления загрузкой используются новые параметры – toram, toram=trim и toram=full, которые позволяют выбирать между загрузкой отдельных модулей и копированием всей системы. Появилась также возможность работать с постоянными изменениями непосредственно в оперативной памяти.

  • Оптимизация сохранения изменений: Введена поддержка «сырых» (raw) образов и усовершенствовано хранение в динамических image-файлах (dynfilefs). Система автоматически определяет необходимый объём для хранения данных, что позволяет максимально эффективно использовать свободное место. Кроме того, теперь возможно сохранять изменения при установке с помощью таких утилит, как dd, Balena Etcher и других, а также обеспечена полноценная поддержка сохранения данных при запуске через Ventoy – как в образах, так и на дополнительном разделе.

  • Реструктуризация модулей: Графический модуль xorg заменён на gui-base, включающий в себя базовые библиотеки GTK2, GTK3 и QT5, а также необходимые темы и иконки для работы различных рабочих столов. Это позволило сократить занимаемое пространство для создания модулей поверх базовой графической подсистемы. Модули xfce-desktop и xfce-apps объединены в один единый модуль xfce-desktop, что упрощает их структуру.

  • Расширенные возможности настройки: Теперь можно задавать параметры локализации и клавиатуры как во время установки системы, так и через файл конфигурации minios.conf и параметры ядра, что значительно расширяет возможности конфигурации.

  • Возвращение переработанной редакции Ultra: После отсутствия в MiniOS 4.0, популярная редакция Ultra возвращается – обновлённая и переработанная.

  • Изменения в базовых ядрах: Для редакций Toolbox и Ultra теперь используется стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot, что позволяет обеспечить более широкую совместимость с разным оборудованием. Редакция Standard продолжает работать на ядре MiniOS 6.1.124 с поддержкой AUFS, что особенно привлекательно для энтузиастов. При этом ядра могут свободно меняться между редакциями.

Полный список изменений

 

Редакции MiniOS 4.1.0

Standard: Оптимальный вариант для повседневного использования и работы с модулями.

  • Основные особенности: 
    • Быстрое и лёгкое окружение Xfce 4, подходящее для домашних и офисных задач.
    • Возможность расширения функционала через репозитории Debian.
    • Использование ядра 6.1.124 с поддержкой AUFS, что позволяет горячее подключение модулей.
    • Широкая поддержка драйверов для большинства Wi-Fi-адаптеров.
    • Оптимизированная загрузка, позволяющая эффективно работать с модулями, построенными на разных слоях.

Toolbox: Разработана для профессионалов, которым требуется полный набор инструментов для администрирования, диагностики и восстановления систем.

  • Основные особенности: 
    • Включает все возможности редакции Standard (за исключением функции горячего подключения модулей).
    • Оснащена программами для системного администрирования, сетевой диагностики, анализа трафика, а также для проверки и восстановления накопителей.
    • Обеспечивает поддержку множества файловых систем, включая Ext2/3/4, Btrfs, XFS, ExFAT, NTFS, ZFS, LVM, F2FS, JFS, ReiserFS и другие.
    • Поддерживает разнообразные алгоритмы сжатия: от ZIP и 7z до XZ, Zstd, LZ4, Bzip2, Pigz, Plzip, Lrzip, Pbzip2, Lzop и прочих.
    • Предусмотрена виртуализация на базе QEMU-KVM с графическим интерфейсом Virt-Manager.
    • Работает на стандартном ядре Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.

Ultra: Сочетает функциональность редакции Toolbox с расширенным набором офисных и мультимедийных приложений.

  • Основные особенности: 
    • Полный функционал Toolbox с дополнительными возможностями.
    • Включает программы для работы с офисными документами и мультимедиа, такие как LibreOffice, GIMP, VLC, OBS Studio, Blender и другие.
    • Оснащена платформой для контейнеризации с использованием Docker.
    • Имеет графические утилиты для удобной установки пакетов.
    • Использует стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.
#linux #usb #debian #восстановление данных #minios #debian 12 #minios 4 #usb flash
Источник: github.com
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