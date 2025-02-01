Ключевые изменения
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Обновлённая загрузка и управление данными в оперативной памяти: Логика копирования системы в RAM переработана – теперь этот процесс завершается до применения постоянных изменений. Для управления загрузкой используются новые параметры – toram, toram=trim и toram=full, которые позволяют выбирать между загрузкой отдельных модулей и копированием всей системы. Появилась также возможность работать с постоянными изменениями непосредственно в оперативной памяти.
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Оптимизация сохранения изменений: Введена поддержка «сырых» (raw) образов и усовершенствовано хранение в динамических image-файлах (dynfilefs). Система автоматически определяет необходимый объём для хранения данных, что позволяет максимально эффективно использовать свободное место. Кроме того, теперь возможно сохранять изменения при установке с помощью таких утилит, как dd, Balena Etcher и других, а также обеспечена полноценная поддержка сохранения данных при запуске через Ventoy – как в образах, так и на дополнительном разделе.
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Реструктуризация модулей: Графический модуль xorg заменён на gui-base, включающий в себя базовые библиотеки GTK2, GTK3 и QT5, а также необходимые темы и иконки для работы различных рабочих столов. Это позволило сократить занимаемое пространство для создания модулей поверх базовой графической подсистемы. Модули xfce-desktop и xfce-apps объединены в один единый модуль xfce-desktop, что упрощает их структуру.
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Расширенные возможности настройки: Теперь можно задавать параметры локализации и клавиатуры как во время установки системы, так и через файл конфигурации minios.conf и параметры ядра, что значительно расширяет возможности конфигурации.
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Возвращение переработанной редакции Ultra: После отсутствия в MiniOS 4.0, популярная редакция Ultra возвращается – обновлённая и переработанная.
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Изменения в базовых ядрах: Для редакций Toolbox и Ultra теперь используется стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot, что позволяет обеспечить более широкую совместимость с разным оборудованием. Редакция Standard продолжает работать на ядре MiniOS 6.1.124 с поддержкой AUFS, что особенно привлекательно для энтузиастов. При этом ядра могут свободно меняться между редакциями.
Редакции MiniOS 4.1.0
Standard: Оптимальный вариант для повседневного использования и работы с модулями.
- Основные особенности:
- Быстрое и лёгкое окружение Xfce 4, подходящее для домашних и офисных задач.
- Возможность расширения функционала через репозитории Debian.
- Использование ядра 6.1.124 с поддержкой AUFS, что позволяет горячее подключение модулей.
- Широкая поддержка драйверов для большинства Wi-Fi-адаптеров.
- Оптимизированная загрузка, позволяющая эффективно работать с модулями, построенными на разных слоях.
Toolbox: Разработана для профессионалов, которым требуется полный набор инструментов для администрирования, диагностики и восстановления систем.
- Основные особенности:
- Включает все возможности редакции Standard (за исключением функции горячего подключения модулей).
- Оснащена программами для системного администрирования, сетевой диагностики, анализа трафика, а также для проверки и восстановления накопителей.
- Обеспечивает поддержку множества файловых систем, включая Ext2/3/4, Btrfs, XFS, ExFAT, NTFS, ZFS, LVM, F2FS, JFS, ReiserFS и другие.
- Поддерживает разнообразные алгоритмы сжатия: от ZIP и 7z до XZ, Zstd, LZ4, Bzip2, Pigz, Plzip, Lrzip, Pbzip2, Lzop и прочих.
- Предусмотрена виртуализация на базе QEMU-KVM с графическим интерфейсом Virt-Manager.
- Работает на стандартном ядре Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.
Ultra: Сочетает функциональность редакции Toolbox с расширенным набором офисных и мультимедийных приложений.
- Основные особенности:
- Полный функционал Toolbox с дополнительными возможностями.
- Включает программы для работы с офисными документами и мультимедиа, такие как LibreOffice, GIMP, VLC, OBS Studio, Blender и другие.
- Оснащена платформой для контейнеризации с использованием Docker.
- Имеет графические утилиты для удобной установки пакетов.
- Использует стандартное ядро Debian 6.1.0-30 (6.1.124) с поддержкой Secure Boot.