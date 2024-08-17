Основные изменения и улучшения в MiniOS 3.3.4 включают:
- Восстановление сборки на ветке 3.3.x: Благодаря изменениям в структуре репозитория, возможность сборки дистрибутива была возвращен
- Обновленный установщик: Теперь поддерживаются MMC-устройства и exFAT, а версия установщика аналогична разрабатываемой MiniOS 4.
- Исправленные скрипты загрузки: Устранены проблемы с обновлением пакетов в MiniOS Puzzle.
- Обновление ядра до версии 6.1.90: Это обеспечивает лучшую производительность и стабильность систем
- Новая тема иконок: Тема elementary-xfce-minios заменена на elementary-minios и обновлена до версии 0.19.
- Сжатие модулей с использованием zstd: Это ускоряет загрузку системы.
- Включение всех обновлений Debian: Все обновления на момент выпуска дистрибутива включены.
Разработчики подчеркивают, что этот выпуск включает минимальные исправления, которые пользователи давно ожидали. Однако их внедрение затянулось из-за работы над MiniOS 4.0, которая обещает значительно больше изменений.
MiniOS 3.3.4 доступна в различных вариантах ISO-образов, включая минимальные и максимальные конфигурации на четырех языках, включая русский. Скачать образы можно с официального сайта проекта или создать свою версию с помощью скриптов minios-live.