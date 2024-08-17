15 августа 2024 года российские разработчики представили новую версию MiniOS 3.3.4, легкого и модульного Linux-дистрибутива, предназначенного для использования на съемных носителях.





Основные изменения и улучшения в MiniOS 3.3.4 включают:

Восстановление сборки на ветке 3.3.x: Благодаря изменениям в структуре репозитория, возможность сборки дистрибутива была возвращен

Благодаря изменениям в структуре репозитория, возможность сборки дистрибутива была возвращен Обновленный установщик: Теперь поддерживаются MMC-устройства и exFAT, а версия установщика аналогична разрабатываемой MiniOS 4.

Теперь поддерживаются MMC-устройства и exFAT, а версия установщика аналогична разрабатываемой MiniOS 4. Исправленные скрипты загрузки: Устранены проблемы с обновлением пакетов в MiniOS Puzzle.

Устранены проблемы с обновлением пакетов в MiniOS Puzzle. Обновление ядра до версии 6.1.90: Это обеспечивает лучшую производительность и стабильность систем

Это обеспечивает лучшую производительность и стабильность систем Новая тема иконок: Тема elementary-xfce-minios заменена на elementary-minios и обновлена до версии 0.19.

Тема elementary-xfce-minios заменена на elementary-minios и обновлена до версии 0.19. Сжатие модулей с использованием zstd: Это ускоряет загрузку системы.

Это ускоряет загрузку системы. Включение всех обновлений Debian: Все обновления на момент выпуска дистрибутива включены.

Разработчики подчеркивают, что этот выпуск включает минимальные исправления, которые пользователи давно ожидали. Однако их внедрение затянулось из-за работы над MiniOS 4.0, которая обещает значительно больше изменений.

MiniOS 3.3.4 доступна в различных вариантах ISO-образов, включая минимальные и максимальные конфигурации на четырех языках, включая русский. Скачать образы можно с официального сайта проекта или создать свою версию с помощью скриптов minios-live.