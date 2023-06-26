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Как Пригожин Бэтменом захотел стать - моё мнение на тему "что это было"

Небольшой анализ, как же Пригожин превратился сначала в народного героя, а потом того, кем он является теперь.
[ ] для раздела Блоги
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Начать следует с предыстории и некоторых общих рассуждений. У нас общество почему-то думает, что государство лишь спит и видит, как бы еще своего гражданина обидеть. То пенсионный возраст повышает, то цены на бензин в приказном порядке не снижает. А вот когда решаются какие-то проблемы и успешно реализуются сложные проекты, это так, само собой получилось. Вот только когда сложилась ситуация, что война на Украине стала неизбежной, то государство российское в силу своей лютой ненависти к собственным гражданам постаралось сделать так, чтобы война этих самых граждан по возможности не затрагивала. В ретроспективе можно сказать, зря оно так, и мобилизация одновременно с началом СВО, какой бы неприятной они ни была, могла бы решить многие будущие проблемы. Но что было, то было, и план операции предполагал обойтись наличными силами контрактников при подавляющем превосходстве ВС РФ в авиации и вообще средствах дальнего поражения, а также уровне подготовки. Сразу занять большое количество территорий, несколько близких к границе городов, если получится сделать это до того, как ВСУ их займут, иначе город придется разносить в щебенку вместе с жителями, т. е. потенциальными собственными гражданами (Мариуполю очень не повезло, что окруженным в нем нацикам бежать было некуда, только в море топиться), возможно, вывести с территорий Запорожской и Чернобыльской АЭС отработанное ядерное топливо, пока киевские наркоманы чего не учудили с ним, создать угрозу Киеву (для захвата сил маловато, но само их наличие и возможность наращивания, заставят противника реагировать). В общем, нанести ВСУ серьезное поражение, вызвать у политического руководства панику и подписать какие-то приемлемые для России договора. Например, провести референдумы по областям, так что десяток из них из Украины просто вальнут. В общем, доктрина "Шок и трепет", и в принципе, нормальный план, ожидать от ВСУ каких-то откровений в военном деле за пределами того, что им досталось от СССР как-то странно. Да и военный бюджет Украины до 2019-го года, несмотря на антинародную террористическую операцию (АТО) против Донбасса был на позорно низком уровне до 2019-го года.

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В общем и целом, план сработал, в военном смысле ВСУ были к лету 2022-го года разгромлены, однако, сдаваться политическое руководство не стало, то ли ему из США запретили, то ли боялось собственных нациков, которые такой зрады не простили бы, ну а управление, похоже перешло от собственно киевских бестолочей, которые автоматы всем желающим раздавали, к западных профессионалам, которые начали принимать действенные меры по восстановлению управления государством и формированию новой армии, запасов оружия у них для этого хватало, пушечного мяса тоже. И это самое мясо с одними автоматами в больших количествах пошло на фронт, пока в тылу в т. ч. за границей проходило переобучение выжившего л/с кадровой армии и восстановление нормальных соединений. Можно над Байденом смеяться, но западные генералы не дураки, они хорошо понимали, что относительно малочисленный российский экспедиционный корпус не может себе позволить больших потерь и должен будет методично засыпать все эти тербаты снарядами. Сколько при этом погибнет Мыкол с Тарасами натовцев не интересует, главное, что российская армия задерживается, и фронт не осыпается. Те, кто злорадствовал над видосиками, где очередная часть ВСУ ноет, что их отправили умирать с автоматами против арты, злорадствовали очень зря. То, чего американские хозяева ожидали от своих рабов, эти самые рабы сделали. Умерли, но позволили лучше подготовить более боеспособных рабов. В итоге к осени у ВСУ набралось достаточно войск, чтобы перейти в контрнаступ в Харьковской области. Рискну предположить, что план был в том, что российская армия, начнет спешно собирать силы для защиты Изюма с Балаклеей, и ВСУ, используя подавляющий численный перевес, смогут разбить какое-то количество соединений. Российская армия на это не поддалась, предпочтя отойти на выгодные рубежи, отдав не имеющие никакого значения мелкие города, попутно наваляв, вылезшим из укрытий мех. соединениям ВСУ артой и авиацией. Тем не менее, стало очевидно, что без мобилизации уже не обойтись, и она началась.

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Плотность войск на фронте выросла, и российская армия начала новую наступательную операцию. Вопрос любителям стратежек, вы на главное направление, какие юниты посылаете? Наверное, самые лучшие, оставляя менее боеспособные для второстепенных задач. И под удар подставляете менее ценных. Логично, что и МО постарается раскидать мобилизованных по фронту, а наступление вести, по возможности, контрактниками, которые лучше мотивированы, лучше подготовлены и гибель которых будет менее чувствительной для общества. Ну а кто такие ЧВКашники? Контрактники-добровольцы, по определению. Логично им операцию и поручить, раз уж связались с ЧВК, хотя какой от этого должен был быть толк, я не очень понимаю.

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Всё бы ничего, но еще летом 2022-го при боях за Лисичанск ВСУ цеплялись за территорию до последнего. Одна из главных особенностей украинства, как секты, - это стремление казаться чем-то, а не быть. Если российская армия в первую очередь руководствуется военной целесообразностью, то украинскому политическому руководству нужны пышаться перемогами и незламностью. Аккуратно отходить, разменивая территорию на жизни своих солдат и время для подготовки пополнений - это не для них. Если линия фронта будет двигаться к западу, то это точно не перемога. Бахмут не очень большой город, его вполне можно было оставить зимой, можно было оставить и Часов Яр, и Константиновку. Т. к. все это сопровождалось бы оперативными паузами, то "вагнеров" бы, скорее всего, кем-нибудь сменили. И, возможно, что в мае российские войска окружали бы Краматорско-Славянскую агломерацию. И вот здесь уже перед российской армией встала бы непростая задача, по захвату двух довольно крупных городов рядом, а это либо устраивать в них второй Мариуполь, либо довольно долго окружать. Вместо этого случилась Бахмутская мясорубка с закидыванием в нее необученного пополнения (которое как раз могло бы оборонять Краматорск, имея за плечами не 3 дня от поимки до доставки на фронт, а месяца 3 нормальной подготовки) и "Вагнер" на долгое время стал главным актером на всем театре военных действий, что, возможно, породило в головах бестолковых военблохеров мнение, что МО ничего не делает, одни "Вагнера" воюют. В общем, войну снова выиграли штрафбаты, остальная Красная Армия в сторонке стояла и только мешала. Вот только кто дал "вагнеру" вооружение? У нас танки в магазине продаются? МО и дало. Кто командовал на поле боя? Пригожин? А он какое военное училище окончил? Курсы на SkillBox? Командовали нормальные офицеры, отучившиеся в вузах МО. В этом плане "Вагнер" - обычная в/ч, только состоящая целиком из контрактников. И делать она должна то, что ей приказывает ее начальник, давший ей материальное обеспечение. Да и боеспособность ее не стоит преувеличивать, она лишь выше среднего по армии. Или нет?

 

Что там насчет 20 тыс. погибших "вагнеровцев" в Бахмуте? Даже если игнорировать тот факт, что для таких потерь там просто не могло быть достаточно людей (к 20 тыс. еще столько же одних инвалидов можно смело прибавлять), то почему-то МО теряет в разы меньше, и уходящих за горизонт могил с флагами в России не наблюдается, как и новых мобилизаций. Может наоборот, в "Вагнер" собрался сброд, который утилизировать не жалко? Те же зеки. Правда, в России заключенных всего около 1 млн. и 99% из них ни за какие коврижки на фронт не поедут. Зеков в нормальных странах вообще к армии не подпускают. Если же такое случается, то рекомендую изучить такой феномен Вьетнамской войны, как "придурки Макнамары", когда для компенсации нехватки л/с в американскую армию загребли 100 тыс. чел. негодного контингента: умственно отсталых, судимых,... и чем всё это кончилось. В общем, какие основания считать, что нашей армии нужен Бэтмен, который покажет всем этим выпускникам академий, как войну вести, мне совершенно непонятно.

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Но в какой-то момент Пригожин начал откровенно чудить. Я хоть в армии не служил, но от заявления "Нам не дают снаряды", серьезно так обалдел. Воюющая армия не обсуждает свои проблемы с гражданским обществом, любые споры, разногласия и претензии между офицерами, в ней и остаются. Армия и народ должны верить в победу, иначе зачем воевать вообще. Любой генерал, ляпнувший такое, сразу полетел бы с фронта на Камчатку. Однако Пригожину это сошло с рук, и хамство начало только усиливаться. Пока "Вагнер" воевал, его, народного героя, не трогали, видимо, просто хотели не продлевать контракт, приказав сдать вооружение и больше глаза не мозолить.

 

Баррикады в Москве. фото: "Новая газета"

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Что именно было у Пригожина в голове я не знаю, может искренне поверил, что он спаситель Отечества, может кукуха поехала, такие случаи, когда командир в/ч, поднимал ни с того, ни с сего бунт, были, может продался. Следствие покажет. Однако у него оказалась в наличии частная армия, а приказы солдатам в армии отдает не командующий фронтом, или министр обороны, их отдает кто-то кого они лично знают, комбат, полкан, может комбриг. И когда командир орет, что нас предали и продали, то его подчиненные за ним пойдут. Может не все, в случае Пригожина, который даже не командир, большая часть, скорее всего, не пойдет, но ситуация, когда у предателя, или свихнувшегося командира, оказывается несколько сотен, а то и тысяч солдат, которые ему подчиняются, не является чем-то необычным. С этим надо считаться, располагая в\ч в местах расположения администрации, если командир такого гарнизона окажется предатель, то он сможет без проблем всех арестовать\перестрелять. Возможно, Пригожин искренне верил, что за ним, таким красивым, пойдет народ и военные, но не сложилась. В случае с военными надо понимать, что профессиональные военные - это каста, со своими порядками, прямо вытекающими из особенностей их профессии, и со своими связями, кто какое училище оканчивал, кто с кем служил. Бывший уголовник для них совершенно посторонний человек, более того, конкурент, я уверен, что против него изначально были многие, если не большинство офицеров. А после его хамских выходок, которые в армейской среде принципиально неприемлемы, надеяться на какую-либо поддержку в армии было просто глупо.

 

Действия властей, в принципе, логичны, чем дольше удается тянуть время, тем больше неуверенности будет в головах у мятежников и больше шансов решить все без стрельбы. Видимо, к вечеру, Иудушка понял, что не светит ему ничего, струсил и прикрываясь благими намерениями побежал прятаться за Лукашенко, понятно, что властей, это не бог весть какая уступка, зато мужики тихо вернутся в расположение части, ну а дальше технику на склады, всех допросят, кого надо арестуют. Иудушка же теперь обещает выделить членам семей экипажа сбитого его подельниками Ил-20 50 млн. рублей. Там правда, еще Ка-52 сбили, экипаж погиб, повредили другие вертолеты, на фронте же ВСУ предприняли новое наступление, а авиация парням в окопах помочь не могла. В общем, спасибо тебе, дядя Женя, помог Отечеству так помог.

Почему мятеж произошел 24-го июня, а не 4-го, когда ВСУ начали свой контрнаступ и собранная по всей Европе натовская техника еще не сгорела? Следствие покажет, возможно, на тот момент Пригожина еще не успели купить, а, возможно, он понял, что армия и без него прекрасно справляется, и скоро героем он быть перестанет.

 

Кто-то говорит, что это спектакль, спектакль можно было организовать без стрельбы по своим. Кто-то заявляет, что дескать "вагнеровцев" преступно атаковали на марше. Извините, но если воинская часть без приказа покидает место расположения, то это уже вооруженный мятеж. И для подавления власти могут принять любые меры. В этом плане, расчеты зениток, стрелявших по вертолетам, должны предстать перед судом, и, желательно, расстреляны перед строем. Дело здесь не в моей кровожадности, дело в том, что глупость должна перестать быть оправданием. Люди получили преступный приказ на бунт и открыли огонь по своим, пытавшимся противодействовать. Не знали, что творили, и чем может кончиться? Ну может другие посмотрят и думать будут. Был в 1930-ые такой персонаж, Курчевский, обещал всю РККА на динамо-реактивные пушки перевооружить (данный тип орудий и сейчас остается нишевым). Ресурсы были потрачены, а пушек нет, их пришлось быстро списать, т. е. боеспособности РККА нанесен серьезный ущерб. Курчевский был объявлен вредителем и расстрелян. Может быть, в несколько других условиях Курчевского бы и не расстреляли, а дали червонец, что тоже малоприятно. Была ли вероятность того, что он искренне верил в свой проект? Была. Вот только какая разница? Ресурсы потрачены - пушек нет, война на пороге. Понять и простить? "Ну не шмогла я, не шмогла". И сколько же тогда разведется то ли непризнанных гениев, уверенных в своей правоте, то ли настоящих вредителей, проталкивающих, заведомо неработоспособные идеи? Уж лучше отпугнуть и тех, и других.

 

Давно пора и предпринять меры против различных персонажей, поддерживающих любой вброс с критикой министерства обороны. Просто потому, что война - это очень трудное и неблагодарное дело, ее ходом и результатом всегда будут недовольные, но не надо думать, что у каждого первого есть право критиковать принимаемые МО решения. Гуманизм же в итоге получается какой-то избирательный, сначала блохеры восхваляют одного персонажа, а потом из-за него к парням на передовой не подвезли снаряды, и авиация на подмогу не прилетела. Может будем права солдат тоже уважать?

 

Что же касается Иудушки, то я, думаю, что к нему, после всех допросов, которые закончатся еще очень нескоро, придут люди и, протянув пистолет с одним патроном, предложат сделать то, что он должен был сделать еще вечером 24-го июня. Будь он офицером. Но он не офицер.

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whitespirit
23:44
https://www.youtube.com/watch?v=MwKEEH66i3Q
Как Пригожин Бэтменом захотел стать - моё мнение на тему "что это было"
JugadorGL
23:34
Если проц+винты будут кушать до 100вт, то хватит. Но судя по цене в 2к, сдаётся мне БП не шибко качественный.
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