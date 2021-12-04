Хотя изначально обещала её выпустить референсную версию

Недавно Nvidia представила видеокарту GeForce RTX 2060 12GB. Обычно новые видеокарты появляются в версии Founders Edition, но в случае с новинкой, компания отменила выпуск GeForce RTX 2060 12GB Founders Edition.

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Первоначально на сайте были упоминания, но сейчас Nvidia удалила любые упоминания.



В текущей ситуации это негативно скажется на ценах видеокарт. Founders Edition видеокарты часто продавались по рекомендованной цене, в отличие от нереференсных вариантов, которые продавались по завышенным ценам. Выходит, что GeForce RTX 2060 12GB будет доступна только с огромными наценками от компаний, которые производят эти видеокарты.



Напомним, что GeForce RTX 2060 12GB оснащается урезанной шиной по сравнению с GeForce RTX 2060 Super. Построена новая версия на 12 нанометровом чипе TU 106 семейства Turing. Технологии RTX 3000, такие как Resizable BAR ей недоступны. Стоимость будет на 50$ больше, по сравнению с обычной GeForce RTX 2060.

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Новая GeForce RTX 2060 12GB поступит в продажу уже 7 декабря