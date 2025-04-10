Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Barash
Хидео Кодзима заявил о готовности Death Stranding 2 примерно на 95%
Оставшиеся 5% как раз будут подготовлены к релизу в конце июня.

Несмотря на всю свою неоднозначность, экшен Death Stranding в своё время смог сформировать крупное сообщество фанатов, которые сейчас с нетерпением ждут сиквела под названием Death Stranding 2: On the Beach. Ждать осталось совсем недолго, и сегодня геймдизайнер проекта Хидео Кодзима в рамках своего радиоподкаста Koji10 заявил, что продолжение приключений Сэма Бриджеса готово «примерно на 95%».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Напомним, что релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня на консолях PlayStation 5. Выйдет ли игра на персональных компьютерах, пока неизвестно. 

Первая часть франшизы смогла добраться до старшей игровой платформы спустя восемь месяцев после первоначального релиза на PlayStation 4, поэтому хотелось бы верить, что с сиквелом история повторится, причём, желательно, гораздо быстрее, чем с оригиналом. В конце концов, многие фанаты Death Stranding познакомились с проектом именно на ПК, и лишать столь большой пласт геймеров продолжения было бы, как минимум, странно.

#sony #kojima productions #death stranding #sony interactive entertainment #death stranding 2 #death stranding 2 on the beach #death stranding 2: on the beach
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
18
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
1
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
8
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Европа намерена переориентировать своё производство автомобилей на Индию
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+

Популярные статьи

"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
82
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
31
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
40
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
9
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
20
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
39

Сейчас обсуждают

Роман Алексеев
19:38
ЛОХ
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Гнар Йордл
19:38
Прогрев анимугоев на шекели
Galax представила GeForce RTX 5090D Boomstar с магнитным кожухом
Роман Алексеев
19:37
Ты и сам говно редкостное такое вонючее и без мозга!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Роман Алексеев
19:35
Сколько там памяти 2 гига наверно это очень мало и не парься с 7кой а установи виндовс 10 32бит попробуй!
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Валерий Агапов
19:33
Детский сад. Ну и хорошо. Лишь бы драки не было.
Китай сократит импорт американских фильмов в ответ на пошлины Трампа
Роман Алексеев
19:32
У меня Windows 11 24h2 и она очень быстро работает
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Валерий Агапов
19:24
В СССР закон работал в пользу рабочих. Как то я подписал чистые путёвки бульдозеристам, они не работали, а путёвки сдали и им оплатили. Трасса была под контролем с вертолета. Судья определил что они ...
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
Nvidia&Intel Hater
19:21
Классная статья, взял кое что на заметку, мой R9 5600XT тоже перегревается, бывает даже до 90 град во время сессий в Майнкрафте, походу из за того фризит и БСОДит, надеюсь после описанных в статье дей...
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Дмитрий Патрушев
19:12
Лучше не читать, что он пишет...
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Дмитрий Патрушев
19:12
У него был 5700хЗд
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем