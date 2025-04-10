Оставшиеся 5% как раз будут подготовлены к релизу в конце июня.

Несмотря на всю свою неоднозначность, экшен Death Stranding в своё время смог сформировать крупное сообщество фанатов, которые сейчас с нетерпением ждут сиквела под названием Death Stranding 2: On the Beach. Ждать осталось совсем недолго, и сегодня геймдизайнер проекта Хидео Кодзима в рамках своего радиоподкаста Koji10 заявил, что продолжение приключений Сэма Бриджеса готово «примерно на 95%».

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Напомним, что релиз Death Stranding 2: On the Beach состоится 26 июня на консолях PlayStation 5. Выйдет ли игра на персональных компьютерах, пока неизвестно.

Первая часть франшизы смогла добраться до старшей игровой платформы спустя восемь месяцев после первоначального релиза на PlayStation 4, поэтому хотелось бы верить, что с сиквелом история повторится, причём, желательно, гораздо быстрее, чем с оригиналом. В конце концов, многие фанаты Death Stranding познакомились с проектом именно на ПК, и лишать столь большой пласт геймеров продолжения было бы, как минимум, странно.