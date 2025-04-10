Жизнь в эпоху перемен продолжается.

Экономическая конфронтация между США и Китаем продолжается. Самые крупные экономики мира обмениваются не только любезностями, но и всё возрастающими торговыми пошлинами. США ввели против Китая пошлины в 125 %, а Китай против США — в 84 %. Сегодня информация о новом витке этой экономической эскалации поступила из Пекина.

Как гласит заявление Государственного управления Китая по делам кинематографии, КНР сократит импорт американских кинофильмов в качестве ответа на введённые президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины на китайские товары.

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В Пекине политику Вашингтона назвали ошибочной, напомнив о том, что Китай является вторым по величине в мире рынком для кинофильмов. Также в Пекине намекнули на то, что у Китая есть масса торговых партнёров, которые с удовольствием зайдут на рынок Поднебесной со своим кино.

При всём этом следует понимать, что в Китае сильно развита собственная киноиндустрия: лишь 15 % показанных в прошлом году в Китае кинофильмов были импортными. Так что китайцы отсутствие американского кино могут даже не заметить. Чего не скажешь об условном Голливуде, который лишится столь крупного и желанного рынка.