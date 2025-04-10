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Barash
На Волжской ГЭС завершена модернизация всех 22 гидротурбин
Осталось обновить два генератора, и станция будет полностью усовершенствована.

Процесс обновления имеющихся и ввода в эксплуатацию новых электрогенерирующих мощностей в России не прекращается ни на минуту. Связано это с развитием промышленности как главного потребителя электроэнергии. В частности, компания «РусГидро» проводит комплексную модернизацию всех российских гидроэлектростанций, о чём регулярно отчитывается в своих пресс-релизах.

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Сегодня, например, «РусГидро» сообщила о завершении модернизации и введении в промышленную эксплуатацию гидроагрегата № 16 Волжской ГЭС. Таким образом, на сегодняшний день на станции были модернизированы все двадцать две гидротурбины. Энергетикам и машиностроителям осталось завершить модернизацию ещё двух гидрогенераторов, и тогда Волжскую ГЭС можно будет назвать полностью современной.

Волжская ГЭС начала работать в 1958 году, и к моменту начала модернизации гидроагрегаты на ней отработали свыше шестидесяти лет.

Модернизация также позволила увеличить КПД агрегатов станции, повысив тем самым её мощность с первоначальных 2 541 МВт до сегодняшних 2 734 МВт. Когда процесс обновления генерирующего оборудования на Волжской ГЭС полностью завершится, суммарная мощность станции возрастёт до 2 744,5 МВт.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
Источник: rushydro.ru
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