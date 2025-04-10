Локализация производства составляет 100 % на два государства.

Производство общественного транспорта — это без преувеличения задача стратегической важности, ведь с его помощью люди добираются от места жительства к месту работы и обратно, поэтому импортозамещение в данной отрасли машиностроения должно проводиться в приоритетном порядке.

Минский автомобильный завод (МАЗ) с задачей справляется: пресс-служба предприятия сообщила о создании нового электробуса МАЗ 303Е23, при производстве которого на 100 % применяются комплектующие, произведённые в Беларуси и России как в двух частях Союзного государства.

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Согласно комментарию пресс-службы МАЗ, в Беларуси произведены каркас электробуса, остекление, пассажирские сидения, тормозные системы, шины, материалы облицовки, и другое. В России же произведена непосредственно силовая часть электробуса: тяговый электродвигатель, аккумуляторы и инверторы.

Электробусы МАЗ 303Е23 предназначены для поставок в Россию, а конкретно — на маршруты Санкт-Петербурга.

Напомним, что в России продукция белорусского производства также считается импортозамещающей, в том числе при производстве военной техники. Это одно из основных достижений Союзного государства РФ и РБ как наднационального объединения.