Но принимать меры по урегулированию РФ всё же в таком случае будет.

Ситуация на Ближнем Востоке на протяжении веков крайне непростая, поскольку в данном регионе соприкасаются интересы глобальных сверхдержав, но сейчас положение дел совсем сложное: многочисленные кризисы и замороженные конфликты, а также намёки на возможное посягательство Соединённых Штатов на суверенитет Ирана.

Учитывая, что между Ираном и Россией за последние годы произошло значительное укрепление отношений, а недавно между Тегераном и Москвой и вовсе был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в журналистской среде, а через неё в обществе множатся опасения относительно того, что Россия может оказаться втянутой в новый вооружённый конфликт.

Успокоить граждан решил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, отметивший, что хоть Госдума сегодня и ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном, но по своей сути этот документ не является договором о формировании военного союза между двумя государствами. Поэтому в случае нападения на Иран Россия не обязана вступаться за него с применением своих вооружённых сил.

А вот работать над тем, чтобы урегулировать гипотетический кризис в отношении Ирана, Россия, добавил Руденко, будет. Уже сейчас Москва готова стать посредником при решении вопроса иранской ядерной программы. Кроме того, положения Договора, по словам замглавы МИД РФ, предусматривают развитие российско-иранских связей в вопросе военно-технического сотрудничества.

Следует отметить, что последнее, что сейчас нужно России, у которой ещё остаётся неразрешённым украинский конфликт, это втягивание себя в чужой конфликт. Можно предположить, что в случае эскалации ситуации вокруг Ирана Москва будет оказывать Тегерану политическую, экономическую и военно-техническую поддержку, как это делают страны Запада в отношении Украины, но выход за эти рамки на данном этапе не просматривается.