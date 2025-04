Призрачная надежда на возрождение серии в её былом величии сохраняется.

Серия пошаговых стратегий Heroes of Might & Magic («Герои Меча и Магии») является одной из долгожительниц в игровой индустрии, однако далеко не все проекты в ней были успешными. В геймерской среде существует устойчивое мнение, что наиболее качественными проектами во франшизе «Героев Меча и Магии» были третья и пятая номерные части.

Разработчики из студии Unfrozen в значительной степени разделяют это мнение, поэтому летом прошлого года представили Heroes of Might & Magic: Olden Era, которая во многих аспектах повторяет игровой процесс «тройки» и «пятёрки». Фанаты серии это видят, поэтому пребывают в состоянии приятного ожидания новинки. А чтобы ничего не пропустить, добавляют проект в список желаемого в Steam.

Как выяснилось, число пользователей Steam, добавивших Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого, перевалило за полмиллиона. По словам разработчиков, данный результат делает Heroes of Might & Magic: Olden Era самой «желанной» игрой среди пошаговых стратегий в Steam. Кроме того, в Unfrozen заявили, что заявки на участие в тестировании проекта подали более ста тысяч человек. Оба результата превзошли все ожидания разработчиков.

По плану, релиз Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе состоится до 31 июня текущего года. Когда это произойдёт, тогда и можно будет говорить о качестве продукта и его успешности. Сейчас же любые рассуждения преждевременны.