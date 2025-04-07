Частично — сможет, и то, с оговорками.

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX является одним из неоспоримых преимуществ, которыми обладают вооружённые силы Украины. При возможности доступом к Starlink через трофейные терминалы пользуются и российские подразделения, что дополнительно подчёркивает конкурентное преимущество данного средства связи.

Учитывая зашатавшиеся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между Вашингтоном и Киевом, существует риск отключения Украины от Starlink с целью подталкивания киевского политического руководства к реальным мирным переговорам. Хотя на текущий момент этот риск выглядит крайне маловероятным, иначе бы данный инструмент уже давно был использован администрацией Трампа, в которую входит и глава SpaceX Илон Маск, но он всё же есть, и европейские страны, занимающие сейчас радикально антироссийскую и проукраинскую позицию, рассматривают возможность предоставления Украине альтернативной спутниковой связи.

Речь идёт о французском операторе спутниковой связи Eutelsat, которому пророчат роль экстренного заменителя Starlink для Украины. В руководстве Eutelsat, впрочем, на возможности компании, в отличие от европейских политиков, смотрят трезво, поэтому сегодня руководитель компании Ева Бернеке заявила о том, что Eutelsat не сможет заменить Starlink для Украины.

Как отметила Бернеке, возможностей Eutelsat хватит для обеспечения связи разве что отдельных «критически важных» служб на Украине, но в широком смысле выступить в качестве замены спутникового интернета Starlink компания не сможет. Связано это с тем, что Eutelsat уступает Starlink по количеству терминалов на Украине, а также не обладает должной пропускной способностью системы.

Сейчас в Европе идут разговоры о необходимости создания полноценного европейского конкурента Starlink, но насколько этот сценарий реализуем, пока что вопрос открытый.