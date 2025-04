И на то у геймеров есть причины.

Сейчас Path of Exile 2 считается лучшим представителем жанра ролевых экшенов среди всех, что представлены на рынке видеоигр. Разработчики из Grinding Gear Games ценят этот статус, но от критики не застрахован никто, и за минувшие выходные игроки им об этом напомнили.

В прошлую пятницу, 4 апреля, для Path of Exile 2 вышло крупное обновление «Начало охоты» (Dawn of the Hunt), и за период с 5 по 6 апреля актуальный пользовательский рейтинг игры в Steam начал резко снижаться, достигнув к моменту написания данной новостной заметки «смешанного» показателя в 46 %.

Преимущественно игроки жалуются на внесённые обновлением правки в баланс, приведшие к утрате персонажами своей былой силы, к которой игровое сообщество привыкло за все эти годы.

В целом следует понимать, что любые масштабные изменения воспринимаются игроками в штыки. Судить о том, позитивным или негативным оказалось влияние обновления «Начало охоты» на игровой процесс Path of Exile 2, пока слишком рано: осмысленные выводы можно будет начинать делать спустя несколько недель, когда пользователи привыкнут к изменениям.